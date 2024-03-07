8 марта — какой церковный праздник, как в этот день наши предки использовали веточки ивы

Какой завтра праздник празднуют в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 8 марта, в православном календаре день памяти святого Феофилакта исповедника. Святой Феофилакт жил в Константинополе в VIII веке во время иконоборческой ереси. После смерти императора-иконоборца Льва IV Хазара на престол вступил император Константин VI. Произошла также смена патриархов: святой патриарх Павел добровольно покинул кафедру. На его место был избран святой Тарасий, являвшийся первым царским советником. По настоянию нового патриарха был созван VII Вселенский Собор, осудивший иконоборческую ересь.

Святой Феофилакт, преданный ученик святого Тарасия, по благословению патриарха вместе со святым по имени Михаил отправился в монастырь на берег Черного моря. Ревные подвижники своими молитвенными трудами получили от Бога дар чудотворения. После нескольких лет пребывания в монастыре они оба были рукоположены патриархом Тарасием в сан епископа — святой Михаил был поставлен епископом Синадским, а святой Феофилакт — епископом Никомидийским.

Святитель Феофилакт строил храмы, больницы, дома для паломников, щедро раздавал милостыню, опекал сирот, вдов и больных, сам ухаживал за прокаженными, не гнушаясь омывать их раны. Когда императорский трон занял иконоборец Лев V Армянин, страшная ересь вспыхнула с новой силой. Однажды во время переговоров с императором, святой Феофилакт предсказал ему скорую гибель. За смелое пророчество святитель был отправлен в ссылку в крепость Стровиль. Здесь он находился в течение тридцати лет до самой смерти, наступившей около 845 года.

Приметы 8 марта

Народные приметы 8 марта / Фото: Pexels

Услышать пение петуха — будет ясная погода.

Яркий месяц — будут морозы.

Сильный туман — к быстрым заморозкам.

Что завтра нельзя делать

Запрещалось в этот день засыпать слишком поздно. Верили, что тогда на человека посыпаются беды. Также не стоит строить планы на будущее — они не сбудутся.

Что можно делать завтра

Чаще к этому времени уже распускаются веточки ивы. Крестьяне собирали их, делали из них веник и заметали дом. Верили, что так убирают все отрицательное из своей жизни.

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