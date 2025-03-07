8 марта — какой церковный праздник, почему запрещается вредить растениям и деревьям в этот день

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 8 марта, в православном календаре день памяти святого преподобного исповедника Теофилакта, епископа Никодимийского. Он свят, чья жизнь стала примером верности христианским принципам даже в самые сложные времена. Он жил во времена, когда христианская Церковь подвергалась гонениям со стороны языческих императоров, в частности во время правления императора Льва Исавра (VIII век).

Теофилакт родился в городе Никодимии (современная Турция), в семье, имевшей глубокое христианское воспитание. С ранних лет он проявлял глубокую духовность и желание служить Богу. После вступления в монастырь, он принял монашеский постриг, а позже был избран епископом Никодимии.

В период правления Льва Исавра, когда были введены жестокие законы против иконопочитания (иконоборческие гонения), Теофилакт стал решительным защитником святой иконы. Он открыто проповедовал против иконоборческого движения и защищал права Церкви. Из-за своей верности православной вере и борьбе с иконоборцами он был подвергнут гонениям.

Теофилакт испытал многочисленные страдания, включая изгнание и физические пытки, но оставался непоколебимым в своей вере. После долгих страданий он умер в изгнании, но оставил огромное наследие веры и преданности Христу.

Приметы 8 марта

Народные приметы 8 марта / Фото: Unsplash

Если мимоза уже зацвела, весна будет теплой.

Гроза в этот день — год будет богат урожаем.

Какая погода на 8 марта, таковым будет и лето.

Что завтра нельзя делать

Нельзя было раздражать природу. Для украинцев природа была священной и существовали определенные ограничения, связанные с ее почитанием. Например, нельзя было бездумно или неблагодарно относиться к природе, нельзя было портить или вредить животным или растениям в то время, когда природа пробуждалась. Считалось, что, если нарушить естественные законы или гармонию, это может привести к неудачам в сельском хозяйстве и личной жизни.

Что можно делать завтра

Девушки и женщины активно участвовали в пении веснушек — обрядовых песен, прославлявших пробуждение природы, гармонию между женщиной и землей, плодородие и здоровье. В дохристианские времена этот период также ассоциировался с очищением не только природы, но и людей. Важными оберегами были праздники, символизирующие очищение, особенно для женщин, считавшихся носителями жизни и магии. Обычные очистки, например, ритуалы купания в водах рек или источников, становились важной частью этого цикла, поскольку вода символизировала не только чистоту, но и плодородие.

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