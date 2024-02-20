8 марта в Украине в 2024 году: отменили ли празднование и будет ли дата выходным днем

В Украине, как и в ряде других стран мира, 8 марта принято праздновать Международный женский день. До полномасштабного вторжения день всегда был выходным. Отменят ли его и чем могут заменить?

За последний год в Украине ведутся дискуссии о том, нужно ли продолжать на официальном уровне праздновать праздник Международный женский день (8 марта), ведь он в сознании украинцев тесно связан с русским и советским периодом. Ряд депутатов предложил отменить государственный выходной на 8 марта и еще некоторые праздники, которые были созданы в советские времена, а сформировать свои собственные.

Будет ли 8 марта 2024 года выходной

Военное положение в Украине было продлено до 13 мая 2024 года, поэтому это означает, что дополнительного выходного дня на 8 марта точно не будет. В мирное время Международный женский день всегда был выходным, хотя в большинстве других стран он рабочий.

На эту дату обычно планировали разные концерты и другие праздничные мероприятия. В школах и вузах поздравляли девушек с праздником. Чаще дарили букеты первых весенних цветов: мимозы, тюльпанов.

Что известно об отмене 8 марта и некоторых майских праздников

Еще 14 февраля 2023 часть депутатов Верховной Рады Украины предложила внести в Кодекс законов о труде Украины определенные изменения, касающиеся установления украинских праздников. Там же говорилось об отмене государственных праздников 8 марта (Международный женский день), 1 и 9 мая (День труда и День победы над нацизмом во Второй мировой войне).

Напомним, что эти праздники увязывают с периодом Советского Союза, они очень популярны в современной России.

Законопроект №9009 был зарегистрирован в парламенте, но все еще находится на проработке в комитете.

Вместо этих праздников депутаты предлагают создать украинские аналоги, которые станут государственными выходными:

25 февраля — День украинской женщины (дата рождения Леси Украинки);

(дата рождения Леси Украинки); 9 марта — День рождения Тараса Шевченко ;

; Второе воскресенье мая — День матери.

Однако эти решения еще не были приняты.

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