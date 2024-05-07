8 мая — какой церковный праздник, почему на Иоанна Богослова принято сажать огурцы

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 8 мая, в православном календаре день памяти преподобного Арсения Великого. Он был раннехристианским святым и отцом церкви. Его жизнь была отдана аскетическим подвигам, и он провел 55 лет в монашеских затворах, заслужив от современников фамилию "Великого".

Основные сведения о святом содержатся в Apophthegmata Patrum. Родился в 350-354 годах в благочестивой христианской семье в Риме. Получил хорошее образование, выучил латинский и греческий языки. Будучи юношей, стал дьяконом одной из римских церквей. Позже он удалился в Скитскую пустыню, где покинул мирскую жизнь и стал монахом. Святой Арсений снискал популярность среди египетского монашества за свою благотворительную жизнь и наставления о монашестве, которые были записаны его учениками.

Церковный праздник 8 мая – день памяти Иоанна Богослова

Он был близким учеником и свидетелем Иисуса Христа. Его жизнь была пронизана большой любовью ко Христу и проповедью Евангелия.

Иоанн Богослов был одним из трех апостолов, которых Иисус особенно принимал к Себе и приближал к Своей духовной жизни. Он присутствовал при воскресении дочери Иаира и Преображении Господа на горе Фавор. Также был рядом с Иисусом во время Тайной Вечери и в Гефсиманском саду во время Его ареста.

После распятия Христа на Кресте Иоанн стал покровителем Матери Божьей и служил Ей до Ее Успения. Позже, за жребием, он отправился в город Эфес, где проповедовал Евангелие вместе со своим учеником Прохором. В ходе своих миссионерских путешествий они пережили корабельную катастрофу, но Иоанна Богослова Бог сохранил в морской бездне, показывая его особое предназначение.

Апостол Иоанн продолжал проповедовать Христа в Эфесе после своего освобождения из заключения на острове Патмос. Он писал послания, в которых призвал христиан к любви к Богу и ближнему. Иоанн Богослов прожил долгую и долголетнюю жизнь, став последним живым свидетелем инкарнации Христа. Во время ухода он приказал своим ученикам приготовить для него могилу в форме креста, в которую он лег. Затем он приказал им засыпать могилу землей. Когда другие ученики Иоанна пришли к месту его погребения, они нашли пустую могилу.

Приметы 8 мая

Народные приметы 8 мая / Фото: Unsplash

Вечером у неба красный оттенок — на следующий день будет хорошая погода.

Черемуха зацвела — можно сеять пшеницу.

Дождь — к большому урожаю грибов.

Что завтра нельзя делать

В этот день наши предки старались не стирать одежду, даже если она была очень грязной. Верили, что тогда все вещи скоро испортятся и их придется выбрасывать. Также запрещалось ссориться с родными – иначе весь год проведешь в ссоре.

Что можно делать завтра

Крестьяне сажали на Иоанна Богослова огурцы, ведь существовало поверье, что они тогда вырастут длинными и вкусными. Хозяйки пекли пироги, которые нужно было обязательно съесть или раздать беднякам до вечера.

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