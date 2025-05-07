Церковный праздник 8 мая / © Unsplash

Реклама

Завтра, 8 мая, в православном календаре день памяти святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Иван родился в семье рыбаков в Галилее, на берегу озера Генисарет. Он был сыном Заведея и Саломии, и имел брата Иакова, который тоже стал апостолом. Его родная профессия — рыбак — стала важной частью его жизни до того, как он ответил на призыв Иисуса.

Иоанн и его брат Иаков были среди первых учеников, которых Иисус призвал оставить свои рыбацкие лодки и следовать за Ним. Они стали частью ближнего круга Иисуса, состоявшего из трех апостолов: Петра, Иакова и Иоанна. Иоанн имел особую близость к Спасителю и, вероятно, был одним из самых молодых учеников.

Иоанн был свидетелем многих важных моментов в жизни Иисуса: Преображение на горе, молитвы в Гефсиманском саду, арест и распятие. Он был единственным апостолом, который остался у Креста во время страданий Иисуса, и именно ему Иисус поручил заботу о своей матери, Богородице Марии.

Реклама

Иоанн был среди свидетелей воскресения Иисуса. Он вместе с другими апостолами видел пустую гробницу и верил во Воскресение. Позже Иисус явился ему и другим апостолам, давая им полномочия проповедовать Евангелие по всему миру. Иоанн активно проповедовал христианское учение в разных регионах, в частности в Иудее и Галилее. Он стал одним из основных проповедников среди первых христиан. Во время своего служения Иоанн пережил много испытаний, включая заключение за свою веру.

Иоанн стал автором нескольких важных книг Нового Завета. Его Евангелие — одно из самых мистических и глубоких. Кроме того, он написал три послания, в которых акцентировал внимание на любви, правде и важности борьбы с ересями. Однако наибольшее значение имеет Книга Откровения, где Иоанн описывает пророчества о последних временах и втором пришествии Иисуса Христа. Книга полна символизма и мистических образов, ставших основой для многочисленных толкований на протяжении веков.

Иоанн поселился в Эфесе, где продолжал свою проповедническую деятельность. Он создал христианские общины и воспитывал новых учащихся. Его учение и духовное наследие повлияли на развитие христианской теологии. Иоанн был заключен на острове Патмос во время правления императора Диоклетиана, где написал свою Книгу Откровения. Иоанн умер в глубокой старости в Ефесе, став последним из апостолов, переживших смерть.

Церковный праздник 8 мая — день памяти святого преподобного Арсения Великого

Арсений родился в Риме в семье с высоким социальным статусом, вероятно, в семье знатных римлян. Поскольку он получил хорошее образование и был ознакомлен с культурой и языками своего времени, впоследствии стал важной фигурой при дворе императора Феодосия Великого. Его жизнь была полна роскоши, власти и возможностей, однако именно в это время он почувствовал в своем сердце глубокий призыв к духовной чистоте и пустынной жизни.

В определенный момент, отмеченный внутренним переворотом, Арсений принял решение оставить все — свою должность, привилегии, богатство и влияние — и отправиться в пустыню. Отказавшись от всего земного, он отправился в поисках тишины и духовного очищения. Это был чрезвычайно смелый и трудный шаг, потому что он покидал императорский двор, избрав путь аскезы, лишенный удобств и славы.

Арсений поселился в египетской пустыне, где он полностью посвятил себя монашеству. В его жизни царили строгие ограничения — пост, длительная молитва, отказ от комфортов. Он считал, что настоящий монах должен стремиться к внутреннему очищению через борьбу со страстями и поддержку постоянной молитвы. Его жизнь была не просто внешней аскезой, а подлинным подвигом для достижения единства с Богом.

Хотя Арсений искал одиночества, к нему часто обращались другие монахи за советами. Он стал духовным наставником для многих, уча их жить не только в суровой аскезе, но и в глубокой внутренней молитве. Одной из основных тем его учений было смирение и отречение от собственной гордости. Арсений верил, что истинная духовная жизнь заключается не во внешних подвигах, а в очищении сердца и мыслей.

Преподобный Арсений не только учил через слова, но и своим собственным примером. Он верил, что величайшая победа над собой состоит в тишине и покое сердца, поэтому старался избегать всего, что могло отвлекать его от молитвы и размышлений о Боге. Его жизнь стала ярким примером для монахов того времени и последующих поколений.

Арсений отличался большой строгостью к себе. Его постоянная борьба с собственными желаниями и страстями была основой его духовной жизни. Он верил, что подлинная духовность начинается с борьбы с самим собой и достижения внутреннего покоя. От него осталось много советов для монахов, в частности, он говорил: “Не ищи покоя снаружи, потому что покой находится только в сердце”.

В последние годы жизни Арсений поселился на горе, где продолжал свои духовные подвиги. Его смерть была спокойной, и его ученики и последователи вспоминали его с большим уважением, как одного из величайших подвижников. Он умер в глубокой старости, оставив после себя духовное наследие, которое продолжает вдохновлять многих монахов и верующих.

Приметы 8 мая

Народные приметы 8 мая / © unsplash.com

Радуга высоко в небе — к ясной погоде.

Если в облаках плывут вверх, то будет ясный день, а если вниз — до ухудшения погоды.

Утреннее солнце кажется слишком большим — к дождю.

Что завтра нельзя делать

8 мая следует быть чрезвычайно осторожным с тем, что говорите, ведь необдуманные слова могут вызвать неприятности. Сплетничать или вмешиваться в чужие дела запрещено — если этот запрет нарушить, можно навлечь неудачи. Влюбленным тоже стоит воздержаться от разговоров о своих отношениях — не делитесь своими планами, иначе они могут не осуществиться. В этот день не следует ссориться или вступать в споры, а мужчинам особенно нельзя повышать голос на женщин, потому что это может привести к болезням.

Что можно делать завтра

В этот день было принято готовить отвар из крапивы и окроплять им дом, чтобы избавиться от нечистой силы, а в углах раскладывали пучки этой травы для защиты. Это идеальное время для благотворительности и покупок — считается, что чем больше потратишь, тем больше к тебе вернется. Также верили, что генеральная уборка дома может способствовать тому, чтобы деньги начали поступать без остановки.