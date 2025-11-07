8 ноября но какой церковный праздник, что грех делать в этот день

Церковный праздник 8 ноября / © unsplash.com

Реклама

Завтра, 8 ноября, в православном календаре Собор святого архистратига Михаила. Собор святого архистратига Михаила — это праздник, посвященный архангелу Михаилу и другим ангелам, которые в христианской традиции называются архистратигами (то есть «проводниками воинства Божьего»). Михаил считается главным защитником от зла, блюстителем душ и воином Божьим, борющимся против сил тьмы.

Впервые упоминания о почитании архангела Михаила восходят к первым векам христианства. В честь него были построены многочисленные церкви и монастыри, среди которых самый известный — Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве. Праздник установлен в честь всех небесных сил (архангелов и ангелов), помогающих людям и поддерживающих Божью волю на земле.

Архангел Михаил изображается как воин в доспехах, держащий меч или копье, символизируя борьбу со злом и защиту от демонических сил. Праздник символизирует победу добра над злом, защиту духовной жизни человека и надежность ангельской опеки. В этот день особенно эффективны молитвы о защите от опасностей, о здоровье и духовной поддержке.

Реклама

Приметы 8 ноября

Народные приметы 8 ноября / © unsplash.com

Ясно небо и звезды видны ясно — зима будет суровой и морозной.

Сильный ветер этого дня — ожидаются вьюги и метели в течение зимы.

Туман утром — до ранней снежной зимы или мокрого снега.

Что завтра нельзя делать

По народным верованиям в этот день нельзя впадать в негативные настроения: не стоит завидовать, строить злые мысли, жаловаться на свою судьбу или отказывать нуждающимся в помощи. Также существует предупреждение о работе с острыми инструментами: пилить, рубить или пользоваться ножом в праздник не рекомендуется — это может привести к травмам. В народе считается, что любой тяжелый труд на Михаила — грех. Хотя в церкви нет прямого запрета на работу, все же лучше отложить будничные дела и посвятить день молитве, размышлениям и духовному очищению.

Что можно делать завтра

В православный праздник сегодня люди обращаются к святому архистратигу Михаилу с молитвами об оздоровлении, защите от тьмы и злых сил, а также от врагов, войны, несправедливости и природных бедствий. Архангел Михаил особенно уважаем теми, кто ждет решения судебных или жизненных дел, ведь, по верованиям, именно он в день Страшного суда определяет, куда попадут души людей — в рай или в ад.