8 октября — какой церковный праздник, почему нельзя обрезать ветки деревьев

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

8 октября, в православном календаре день памяти святой преподобной Пелагии. Христианский праздник, живший в IV веке. Ее жизнь полна примеров глубокой веры, покаяния и благочестивой жизни. Пелагия происходила из Антиохии, где была известна своей красотой и богатством. Однако после встречи с христианским учителем и осознанием призрачности земных благ она решила изменить свою жизнь. Пелагия отказалась от светских удовольствий и стала монахиней, избрав путь аскетизма и служения Богу.

После своего призвания Пелагия проводила много времени в молитве и посте. Она отличалась большой милости и добрыми делами, помогая бедным и нуждающимся. Ее жизнь стала примером для многих, стремящихся следовать Христу.

Приметы 8 октября

Народные приметы 8 октября / Фото: Unsplash

Мыши роют норы в теплом месте до холодной зимы.

Услышать стук дятла – скоро начнутся морозы.

Облака плывут низко к похолоданию.

Что завтра нельзя делать

Женщинам запрещается проводить много времени перед зеркалом, потому что иначе это может привести к пробемам в личной жизни. Нельзя в этот день обрезать ветки деревьев. Наши предки верили, что у них живут души, которые останутся без защиты, если повредить дерево. Тогда в семье нарушится гармония.

Что можно делать завтра

В этот день было принято доставать из шкафа зимние вещи и просматривать, не нуждаются ли в ремонте. Особое внимание уделяли дыркам в карманах, потому что верили, что из-за них "утекают" деньги.

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