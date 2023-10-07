8 октября — какой церковный праздник, почему нельзя рассказывать плохие сны до заката

Завтра, 8 октября, в православном календаре день памяти Пелагеи Антиохийской. Пелагея Антиохийская была христианской мученицей, жившей в Антиохии в III веке. Она была танцовщицей и вела развратный образ жизни, но под влиянием проповеди епископа Нонна покаялась и приняла крещение. Она отдала все свои богатства бедным и стала отшельницей. Однажды ее нашли солдаты императора Деция, преследовавшего христиан. Они пытались соблазнить ее грешными соблазнами, но она осталась верна Богу. Тогда они бросили ее в огонь, но она не пострадала. Наконец они пробили ее мечом и она умерла за свою веру.

Церковный праздник 8 октября – день памяти преподобной Таисии

Преподобная Таисия, воспитанная матерью в духе, далеком от христианского благочестия, вела порочную, развратную жизнь. Она сводила с ума многих мужчин, а юноши отдавали последнее за свидание с ней, а женатые мужчины избегали жен. Святой Пафнутий, исцелявший грешников, облачился в светскую одежду и назначил свидание с Таисией. Во время разговора он понял, что внутри девушки есть мысль о вере, и сказал, что она будет отвечать перед Господом за все свои деяния и души потерявшихся людей. Таисия испугалась, собрала все сокровища, нажитые развратным путем, и сожгла на площади. После чего Пафнутий отвел ее в монастырь, где она 3 года прожила в затворе.

Приметы 8 октября

Народные приметы 8 октября / Фото: pixabay.com

Низко плывут тучи – ждите похолодания.

Вокруг месяца круга — следующим летом погода будет сухой.

На берегу все еще есть листья — снега еще не будет.

Что завтра нельзя делать

Женщинам запрещали долго сидеть перед зеркалом. Также запрещалось лениться. Поэтому каждый должен найти себе какую-нибудь задачу. Запрещалось злословить, сплетничать. А еще старались не рассказывать плохие сны до заката. Верили, если забыть об этом запрете, сон точно станет реальностью.

Что можно делать завтра

Этот день обычно проводили в работе по дому и возле него. Считалось, что 8 октября нужно выполнить больше домашнего труда, чтобы в будущем быть счастливым. Также уже начинали заниматься подготовкой зимней одежды.

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