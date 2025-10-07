Церковный праздник 8 октября / © Фото из открытых источников

8 октября, в православном календаре день памяти святой преподобной Пелагии. Пелагия родилась в Антиохии Сирийской в III веке. До своего обращения она была известна своей красотой и роскошным образом жизни. Ее называли “Маргаритой” (жемчужиной) за любовь к украшениям и дорогой одежде. Пелагия вела развратную жизнь, работая актрисой, танцовщицей или шлюхой, и не имела никаких моральных ограничений.

Однажды во время церковного собора в Антиохии святитель Нонн, епископ Илиопольский, увидел Пелагию среди толпы. Пораженный ее поведением, он молился о ее спасении. На следующий день Пелагия пришла в храм, где проповедь святителя Нонна поразила ее. Она раскаялась в своих грехах и попросила ее окрестить.

После крещения Пелагия раздала свое имущество бедным и, под видом юноши, приняла монашеский постриг. Она сменила имя Пелагии и отправилась в Иерусалим, где поселилась в пещере на Оливковой горе. Там она вела суровую аскетическую жизнь, посвященную молитве и покаянию. Ее настоящий пол оставался тайной даже для самых близких, и только после ее смерти стало известно, что она была женщиной.

Святая преподобная Пелагия является примером того, как через глубокое покаяние и веру можно достичь святости.

Приметы 8 октября

Народные приметы 8 октября / © unsplash.com

Каким будет 8 октября — таким будет и 8 апреля следующего года.

Березовые листья еще не опали — снег выпадет нескоро.

Первый снег на сухую землю слоем ложится — следующий год будет урожайным.

Что завтра нельзя делать

Это не самое благоприятное время для стрижки — любое укорочение волос может ослабить его силу и энергию. Не давайте никому деньги или ценные вещи взаймы — вероятность, что они вернутся слишком мала. Болеющим следует избегать ненужных выходов на улицу; двигаться следует только в больницу. В противном случае процесс выздоровления может затянуться.

Что можно делать завтра

Наши предки в это время активно готовились к зиме: мужчины утепляли дома, запасали дрова и чинили все, что могло подвести в холодные дни. Этот день считается особенно подходящим для любых строительных и ремонтных дел. Это подходящий момент, чтобы укрепить забор, заложить трещины в стенах или вернуть к жизни сломанные вещи.