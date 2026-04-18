8 овощей, устойчивых к болезням: что посадить для урожая без лишних хлопот

Лук / © Freepik

При планировании огорода важно учитывать не только климатические условия и тип почвы, но и естественную устойчивость растений к болезням. Специалисты отмечают: выбор выносливых культур помогает уменьшить риски распространенных проблем и значительно упрощает уход.

Об этом сообщило издание martha stewart.

По словам фермера и автора книг по садоводству Джилл Рейган, одними из самых надежных остаются чеснок и лук. Они обладают природными антибактериальными и противогрибковыми свойствами, что позволяет им лучше защищаться в почве и реже поражаться болезнями. Обе культуры хорошо растут на солнечных участках в дренированной почве.

Среди устойчивых к заболеваниям культур также называют фенхель. Он не только дает съедобные части — от луковицы до семян, — но и естественно противостоит грибковым инфекциям. Как отмечает Рейган, это растение хорошо растет без значительного вмешательства, а его эфирные масла могут сдерживать отдельных вредителей.

Морковь, несмотря на сложный старт роста, в благоприятной почве демонстрирует хорошую выносливость. Тренер по садоводству Тери Спейт объясняет, что корнеплоды менее подвержены болезням, ведь развиваются под землей и имеют защитные свойства. Кроме того, здоровая почва помогает растениям лучше усваивать питательные вещества, что повышает их устойчивость к стрессам.

Отдельно эксперты обращают внимание на современные сорта капусты. Новые гибриды часто имеют встроенную устойчивость к бактериальным и грибковым заболеваниям. Это же касается и брюссельской капусты: при выборе рекомендуют обращать внимание именно на селекционные сорта, созданные с учетом распространенных болезней.

Летние кабачки остаются популярными из-за высокой урожайности. Хотя они могут быть уязвимыми к таким проблемам, как мучнистая роса или вирус мозаики, существуют гибриды, которые лучше противостоят этим заболеваниям. Среди них — специально выведенные сорта с повышенной устойчивостью.

Еще одной культурой, которую советуют специалисты, является кале. Она считается одной из самых выносливых среди капустных: хорошо переносит перепады температур и способна продолжать рост даже в сложных условиях.

