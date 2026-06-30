8 продуктов, которые могут быть токсичными для кошек: ветеринары назвали самые опасные

Кот

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Кошки нередко проявляют интерес к человеческой еде и могут попробовать кусочек, оставленный на столе или кухонной поверхности. Однако ветеринары предупреждают: далеко не все продукты, безопасные для людей, можно давать домашним питомцам. Некоторые из них способны вызвать расстройства пищеварения, а другие — привести к тяжёлому отравлению.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

Специалисты объясняют, что организм кошек устроен иначе, чем человеческий. По словам ветеринара Чирл Бонк, человеческая пища часто содержит ингредиенты, которые не подходят для пищеварительной системы этих животных. В частности, продукты с высоким содержанием углеводов могут тяжело перевариваться, а отдельные компоненты являются токсичными из-за того, что у кошек отсутствуют ферменты, необходимые для их расщепления.

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Даже продукты, которые не считаются сильными токсинами, могут вызвать у кошек рвоту, диарею или другие нарушения работы пищеварительной системы. Именно поэтому ветеринары не рекомендуют кормить домашних питомцев остатками со своего стола, даже если речь идет о небольших порциях.

Еще одной причиной повышенной чувствительности кошек являются особенности их метаболизма. Как объясняет ветеринар Джой Майерс, именно они делают этих животных более восприимчивыми к отдельным токсичным соединениям. Кроме того, кошки постоянно вылизывают шерсть, поэтому вещества, попавшие на неё, впоследствии могут оказаться в организме.

Несмотря на то, что кошки обычно более привередливы в еде, чем собаки, это не гарантирует полной безопасности. Домашний питомец может добраться до продуктов, оставленных без присмотра, поэтому потенциально опасную пищу рекомендуется хранить в недоступных для него местах.

К продуктам, которые ветеринары называют опасными для кошек, относятся:

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Вареные кости. Они не ядовиты, однако могут расколоться, вызвать удушье, непроходимость кишечника или его перфорацию.

Виноград и изюм. Механизм их воздействия на кошек до сих пор полностью не выяснен, однако зафиксированы случаи поражения почек, поэтому рисковать не рекомендуется.

Сырое дрожжевое тесто. Оно продолжает бродить в желудке, увеличивается в объеме и вырабатывает алкоголь, который токсичен для животного.

Алкоголь. Из-за небольшой массы тела кошки очень чувствительны даже к незначительным дозам. Алкоголь может вызвать угнетение нервной системы, снижение уровня сахара в крови, дыхательную недостаточность и другие серьезные осложнения.

Шоколад и кофеин. К опасным продуктам относятся шоколад, чай, энергетические напитки и добавки, содержащие метилксантины. Они могут вызвать рвоту, диарею, нарушение сердечного ритма, тремор, судороги и другие опасные для жизни состояния.

Лук, чеснок, лук-порей и шнитт-лук. Эти продукты могут повреждать эритроциты и приводить к развитию анемии. Важно помнить, что они могут входить в состав супов, подливок, пакетиков с приправами, детского питания и готовых блюд.

Чрезмерно жирная пища. Жирные остатки пищи, в частности жир от бекона или кожа индейки, могут стать причиной рвоты, диареи или панкреатита.

Продукты с ксилитом. Этот заменитель сахара содержится в жевательных резинках, мятных конфетках, сладостях, выпечке и некоторых видах арахисовой пасты. Если кот съел продукт с ксилитом, ветеринары рекомендуют обратиться за помощью.

По словам специалистов, симптомы отравления могут различаться в зависимости от того, какое именно вещество проглотило животное. Среди наиболее распространенных признаков — обильное слюноотделение, рвота, диарея, вялость, тремор и нарушение координации движений.

В то же время ветеринары подчеркивают, что ждать появления симптомов не стоит. К тому моменту, когда они станут заметными, токсичные вещества уже могут впитаться в организм, поэтому возможности быстро предотвратить их воздействие значительно уменьшаются.

Если владелец подозревает, что кот съел потенциально опасный продукт, необходимо как можно скорее обратиться к ветеринару. Дальнейшие рекомендации будут зависеть от того, что именно, в каком количестве и когда проглотил питомец.

Напомним, что многие поступки кошек кажутся хозяевам преднамеренными шалостями. Однако на самом деле, по словам эксперта, большинство из них связано с общением, инстинктами или сигналами о потребностях животного.

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