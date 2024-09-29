8 психологических трюков, которые помогут получить то, чего вы хотите: они действительно работают

Чтобы добиться своего, заставить вас сделать то, что им нужно, люди используют разные тактики. Одни просто перечисляют факты и предъявляют требования. Другие задабривают, говорят загадками, одним словом манипулируют.

Психологи поделились психологическими фокусами, помогающими получить то, что вы хотите.

Чтобы завоевать доверие человека, попросите его о небольшой услуге

Большинство людей, в общем-то, дружелюбны, и вряд ли откажут в просьбе. А если они начинают выполнять просьбы, это настраивает их на сотрудничество. После этого их можно просить и о чем-то более значительном. Вероятность отказа в этой ситуации будет гораздо меньше, если попросить их об этом сразу.

Если нужно пройти куда-то, а вокруг люди смотрите туда, куда вам нужно попасть

Люди, чтобы пройти везде толпу, обычно заглядывают в глаза находящимся рядом, чтобы проложить собственный путь, и ни на кого не натолкнуться. Если смотреть в направлении места назначения, люди сами будут расступаться, освобождая дорогу.

Для того чтобы кто-то помог вам донести что-то, отдайте ему этот предмет во время разговора

Большинство людей во время разговора концентрируют внимание на словах, а не на действиях собеседника. Если же во время разговора отдать собеседнику какой-нибудь предмет, он возьмет этот предмет инстинктивно. После этого вам нужно только пойти в нужном направлении, не прекращая разговора.

Если вам нужно узнать, наблюдает ли кто-то за вами, зевните

Если этот человек действительно смотрит на вас, он сразу зевнет в ответ, невольно копируя ваши действия.

Если хотите побудить человека к определенному решению, дайте ему сделать выбор в пределах желаемого

Например, вместо того, чтобы спрашивать: "Хочешь, я приготовлю на гарнир овощи?", скажите: "Что бы тебе хотелось на ужин — морковь или капусту?". У собеседника возникнет чувство контроля за ситуацией, ему будет казаться, что это решение было принято исключительно им, хотя на самом деле он действовал в очерченных вами пределах.

Если хотите, чтобы собеседник решил, что вы внимательный слушатель, пересказывайте ему его же слова

Но не стоит повторять слова собеседника дословно, иначе он может подумать, что вы издеваетесь над ним.

Если хотите, чтобы кто-нибудь с вами согласился, кивайте во время объяснения

Скорее всего, ваши слушатели рано или поздно начнут невольно копировать и кивать вас, что вызовет у них стремление согласиться с вашим мнением. Кроме того, короткие кивки являются признаком человека, которому можно доверять, а также вашей уверенности в изложенном мнении. Избегайте качания головой из стороны в сторону.

Если хотите произвести хорошее впечатление на нового человека, согрейте руки перед тем, как пожать ему руку

Пожатие теплой руки успокаивает, а холодные руки настораживают и вызывают дискомфорт.

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