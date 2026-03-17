8 растений, которые заменят мульчу: как остановить сорняки и сохранить влагу в саду
Декоративные растения могут выполнять практическую функцию — заменять мульчу. Они помогают сохранить влагу и уменьшить количество сорняков. Вот какие виды стоит выбрать.
Укладка мульчи — один из самых эффективных способов сдержать сорняки и сохранить влагу в почве. Впрочем, вместо ежегодно покупать и раскладывать мешки с корой или щепой, садоводы все чаще выбирают другой подход — высаживают почвопокровные растения, которые образуют плотный зеленый ковер и выполняют те же функции.
Об этом сообщило издание martha stewart.
Эксперты по ландшафтному дизайну назвали восемь декоративных растений, которые могут служить живой мульчей, помогая удерживать влагу и уменьшать эрозию.
Сладкий вудрафф (язвичник) подходит для тенистых садов. Он формирует мягкий ковер из звездообразных листьев и весной покрывается мелкими белыми цветами. Растение достигает 6-12 дюймов в высоту.
Можжевельник ползучий — вечнозеленый вариант для солнечных участков и склонов, подверженных эрозии. Благодаря густым зеленовато-голубым листьям он часто используется в сложнодоступных местах.
Тимьян ползучий (Thymus serpyllum) образует плотный ароматный покров из мелких листьев. Летом он зацветает розово-фиолетовыми цветами. Растение выносливо к различным почвам.
Толокнянка — вечнозеленый почвопокровник с кожистыми листьями, розово-белыми цветами и красными ягодами. Она хорошо укрепляет склоны и сдерживает эрозию. Лучше всего растет в песчаной кислой почве.
Низкорослые седумы — суккулентные растения, которые быстро разрастаются ковриками. Они выдерживают засуху, требуют минимального полива и подходят для солнечных бордюров, альпинариев и зеленых крыш.
Пальчики кошки известны бархатными листьями и цветами, похожими на кошачьи лапки. Это засухоустойчивое растение, хорошо смотрится на натурализованных участках.
Дикий имбирь формирует плотный ковер в затененных уголках сада. Его широкие сердцевидные листья создают эффект густой зеленой мульчи. Лучше всего растет в богатой влажной почве.
Аллегени спердж (молочай Аллегейнский) — полувечнозеленое многолетнее растение с пятнистыми листьями и душистыми соцветиями. Считается альтернативой японской пахисандре.
