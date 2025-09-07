- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 221
- Время на прочтение
- 2 мин
8 сентября — какой церковный праздник, что женщины должны обязательно сделать на Вторую Пречистую
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 8 сентября, в православном календаре Рождество Пресвятой Богородицы. Праздник посвящен рождению Девы Марии, матери Иисуса Христа. В православии и католицизме оно имеет большое значение, поскольку рождение Пресвятой Богородицы является началом спасительного плана Божия для человечества.
О рождении Богородицы прямо не пишется в канонических книгах Нового Завета. Информация о ее родителях — Иоакиме и Анне — содержится в Протоевангелии Иакова (II век). Согласно преданию, родители Марии были долгое время бездетны, и рождение ребенка стало чудом, ответом на их молитвы.
В этот день в храмах проходят праздничные Божественные Литургии. Совершаются молебны и акафисты в честь Пресвятой Богородицы. В Украине особенно чтят святую икону Пресвятой Богородицы “Рождественская”.
Приметы 8 сентября
Роса тяжелая и обильная — до богатого урожая грибов и ягод.
Южный ветер — до теплой осени.
Гуси летят в теплые края рано — на раннюю холодную зиму.
Что завтра нельзя делать
В народе этот день считается святым, поэтому любой тяжелый физический труд дома или во дворе строго запрещен — нельзя убирать, мыть пол, сжигать мусор или заниматься другими трудными делами. Особенно строго соблюдалось правило в отношении женщин: в праздник им не разрешалось брать в руки ножницы или иглы, шить или вышивать.
Что можно делать завтра
В этот день особое уважение отдают матерям: их благодарят за все, пытаются облегчить их бремя и проявляют заботу. Считается хорошим и благородным делом для женщин в праздник Рождества Богородицы совершить щедрую милостыню или оказать помощь нуждающимся — чтобы в семье царило достаток, а дом всегда был полон детского смеха и радости.