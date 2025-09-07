Церковный праздник 8 сентября / © Unsplash

Завтра, 8 сентября, в православном календаре Рождество Пресвятой Богородицы. Праздник посвящен рождению Девы Марии, матери Иисуса Христа. В православии и католицизме оно имеет большое значение, поскольку рождение Пресвятой Богородицы является началом спасительного плана Божия для человечества.

О рождении Богородицы прямо не пишется в канонических книгах Нового Завета. Информация о ее родителях — Иоакиме и Анне — содержится в Протоевангелии Иакова (II век). Согласно преданию, родители Марии были долгое время бездетны, и рождение ребенка стало чудом, ответом на их молитвы.

В этот день в храмах проходят праздничные Божественные Литургии. Совершаются молебны и акафисты в честь Пресвятой Богородицы. В Украине особенно чтят святую икону Пресвятой Богородицы “Рождественская”.

Приметы 8 сентября

Народные приметы 8 сентября

Роса тяжелая и обильная — до богатого урожая грибов и ягод.

Южный ветер — до теплой осени.

Гуси летят в теплые края рано — на раннюю холодную зиму.

Что завтра нельзя делать

В народе этот день считается святым, поэтому любой тяжелый физический труд дома или во дворе строго запрещен — нельзя убирать, мыть пол, сжигать мусор или заниматься другими трудными делами. Особенно строго соблюдалось правило в отношении женщин: в праздник им не разрешалось брать в руки ножницы или иглы, шить или вышивать.

Что можно делать завтра

В этот день особое уважение отдают матерям: их благодарят за все, пытаются облегчить их бремя и проявляют заботу. Считается хорошим и благородным делом для женщин в праздник Рождества Богородицы совершить щедрую милостыню или оказать помощь нуждающимся — чтобы в семье царило достаток, а дом всегда был полон детского смеха и радости.