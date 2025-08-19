ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
268
Время на прочтение
2 мин

8 типов друзей, от которых следует держаться как можно дальше, чтобы не травмировать свою психику

Если дружеские отношения становятся источником стресса, следует честно оценить ситуацию и позволить себе ограничить общение с теми, кто вредит вашему психологическому благополучию.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
От каких друзей нужно держаться подальше

От каких друзей нужно держаться подальше / © Freepik

Психологи назвали восемь типов людей, от которых лучше дистанцироваться, чтобы сохранить эмоциональное равновесие и свое внутреннее спокойствие. Об этом пишет ресурс Hack Spirit.

Восемь типов друзей, от которых следует держаться подальше

  • Те, кто постоянно жалуется. Каждый имеет право на поддержку в сложные моменты своей жизни. Но если человек постоянно видит мир в темных красках и не упускает случая, чтобы кому-то пожаловаться, это может «заражать» негативом и ухудшать ваше самочувствие.

  • Друзья из прошлого, ставшие привычкой. Есть люди, с которыми вас связывают школьные или студенческие годы. Однако с течением времени ценности меняются, и такие отношения могут оставаться лишь удобной привычкой. Если вы уже не чувствуете близости с этими людьми, то их лучше отпустить.

  • Односторонние друзья. Это те, кто с удовольствием получает вашу помощь, но сами никогда не подставят плечо в трудный момент. В таких отношениях вы чувствуете истощение и недооцененность.

  • Вечные критики. Когда друг не поддерживает, а лишь постоянно подчеркивает ваши недостатки, это уничтожает уверенность в себе. Конструктивные советы бывают полезными, но бесконечные упреки истощают и надоедают.

  • Любители драмы. Их жизнь — это бесконечный ряд внутренних и внешних конфликтов. Сначала это может казаться увлекательным, но постоянный хаос и напряжение отнимают слишком много сил.

  • Друзья-соперники. Они превращают любое ваше достижение в повод для соревнования. Вместо радости за вас — скрытое желание быть лучше. Такие отношения не дают чувство поддержки и понимания.

  • Те, кто заставляет подстраиваться. Хронические опоздания, отмена планов в последнюю минуту или требования всегда подстраиваться под их расписание свидетельствуют о пренебрежении вашим временем.

  • Энергетические «вампиры». После разговора с ними вы чувствуете себя уставшими, раздраженными или истощенными. Они забирают слишком много вашей энергии и не дают ничего вместо этого.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie