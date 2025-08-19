8 типов друзей, от которых следует держаться как можно дальше, чтобы не травмировать свою психику

Психологи назвали восемь типов людей, от которых лучше дистанцироваться, чтобы сохранить эмоциональное равновесие и свое внутреннее спокойствие. Об этом пишет ресурс Hack Spirit.

Те, кто постоянно жалуется. Каждый имеет право на поддержку в сложные моменты своей жизни. Но если человек постоянно видит мир в темных красках и не упускает случая, чтобы кому-то пожаловаться, это может «заражать» негативом и ухудшать ваше самочувствие.

Друзья из прошлого, ставшие привычкой. Есть люди, с которыми вас связывают школьные или студенческие годы. Однако с течением времени ценности меняются, и такие отношения могут оставаться лишь удобной привычкой. Если вы уже не чувствуете близости с этими людьми, то их лучше отпустить.

Односторонние друзья. Это те, кто с удовольствием получает вашу помощь, но сами никогда не подставят плечо в трудный момент. В таких отношениях вы чувствуете истощение и недооцененность.

Вечные критики. Когда друг не поддерживает, а лишь постоянно подчеркивает ваши недостатки, это уничтожает уверенность в себе. Конструктивные советы бывают полезными, но бесконечные упреки истощают и надоедают.

Любители драмы. Их жизнь — это бесконечный ряд внутренних и внешних конфликтов. Сначала это может казаться увлекательным, но постоянный хаос и напряжение отнимают слишком много сил.

Друзья-соперники. Они превращают любое ваше достижение в повод для соревнования. Вместо радости за вас — скрытое желание быть лучше. Такие отношения не дают чувство поддержки и понимания.

Те, кто заставляет подстраиваться. Хронические опоздания, отмена планов в последнюю минуту или требования всегда подстраиваться под их расписание свидетельствуют о пренебрежении вашим временем.