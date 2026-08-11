8 видов консервированных овощей, которые всегда стоит иметь дома: диетологи назвали лучшие

Консервация / © pixabay.com

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Консервированные овощи часто считаются менее полезной альтернативой свежим, однако специалисты по питанию уверяют: часть таких продуктов хорошо сохраняет питательные вещества и может стать практичным запасом в кладовой. К тому же они долго хранятся, доступны в течение всего года и не требуют длительного приготовления.

Об этом сообщило издание Martha Stewart.

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При консервировании овощи нагревают примерно до 121 °C, а затем герметично упаковывают. Высокая температура ослабляет клеточные стенки растений, из-за чего продукты становятся мягче. Поэтому этот процесс лучше всего переносят овощи с более плотной структурой.

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В то же время консервирование не означает, что продукт теряет всю свою полезность. Количество водорастворимых витаминов, в частности витамина С и некоторых витаминов группы В, может уменьшаться, однако клетчатка, минералы и фитонутриенты в основном сохраняются. Более того, нагревание может повышать усвояемость некоторыми веществами, в частности бета-каротином.

Какие консервированные овощи стоит иметь дома

Помидоры. Они хорошо поддаются консервированию и являются источником ликопина — антиоксиданта, который после термической обработки легче усваивается организмом. Такие помидоры удобно использовать для приготовления соусов, супов, рагу и тушеных блюд.

Тыквенное пюре. Тыква богата бета-каротином, который организм преобразует в витамин А. Специалисты советуют выбирать 100-процентное пюре без добавления сахара и специй. Его можно использовать для супов, выпечки, овсянки и соусов для пасты.

Морковь. После консервирования она становится мягче, однако сохраняет питательную ценность, а бета-каротин может легче усваиваться. Такая морковь подойдет для супов, рагу и запеканок.

Свекла. Благодаря плотной структуре она сравнительно хорошо переносит термическую обработку, сохраняя клетчатку и минералы. Консервированную свеклу можно добавлять в салаты, гарниры и соусы.

Зеленая фасоль. Она будет мягче, чем свежая или замороженная, но сохраняет клетчатку и минералы. Ее можно использовать для запеканок, соте и гарниров.

Сердцевины артишоков. Консервированный продукт значительно сокращает время приготовления по сравнению со свежими артишоками. Он подходит для салатов, пасты, соусов и пиццы.

Сердцевины пальмы. Их чаще всего продают именно в консервированном виде или в банках. Они обладают невысокой калорийностью, мягким, слегка терпким вкусом и подходят для салатов, соусов и блюд в стиле севиче.

Отдельно специалисты советуют обратить внимание на консервированные бобовые— нут, чечевицу и черную фасоль. Хотя с ботанической точки зрения это не овощи, они являются источниками растительного белка, клетчатки и минералов. Их можно добавлять в супы, салаты, боулы, пасту или использовать вместо мяса в некоторых блюдах.

На что следует обратить внимание при покупке

Главным недостатком консервированных овощей эксперты называют высокое содержание натрия. Поэтому лучше выбирать продукты с низким содержанием соли или без её добавления и сравнивать информацию на этикетках разных производителей.

Уменьшить количество натрия можно также, промыв овощи холодной водой. При этом вместе с ним может потеряться небольшая часть водорастворимых витаминов.

Специалисты также рекомендуют проверять состав продукта на наличие добавленного сахара, сиропов и густых соусов. Если они не нужны для конкретного блюда, лучше выбирать продукт с более простым составом.

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