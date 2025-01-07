8 января – какой церковный праздник, кого нужно обязательно пригласить к себе в гости

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 8 января, в православном календаре день памяти святого преподобного Юрия. Юрий происходил из благочестивой семьи, но в его жизни мало деталей, подтверждающих его социальное положение или место рождения. Есть предположение, что он родился в малом городке или монастыре. Он вступил на путь монашества и стал монахом, посвятив себя служению Богу. Как и многие святые, святитель Юрий стремился к аскезе, молитве и добрым делам, делая все для того, чтобы достичь внутреннего очищения.

Преподобный Юрий был известен своей преданностью молитве, а также великой силой духа. Он стремился к тихой и скромной жизни, но его духовное влияние распространялось на окружающих. Он был известен за свою доброту и сострадание к людям, помогая нуждающимся и молясь за других. Память о святом Юрии особенно увековечена в некоторых монастырях, где его жизнь стала примером для других монахов.

Церковный праздник 8 января – день памяти святого исповедника Эмилиана и святой преподобной Домники

Святой Эмилиан жил в период, когда христианство находилось в состоянии преследования через римскую империю. Отмечался трудным временем гонений на христиан, и многие святые мученики и исповедники того времени были вынуждены скрывать свою веру или проходить через страшные пытки.

Святой Эмилиан был человеком великой веры, стойко выдержавшим испытания и искушения того времени. Он был не только верным слугой Бога, но и стал примером для других христиан, призывая их быть мужественными в борьбе за веру. Как исповедник, Эмилиан не стал мучеником в традиционном понимании, поскольку не погиб за свою веру. Однако он был исключительно важным свидетелем христианской жизни в период преследований, когда важно сохранить свою веру и служить Богу даже во время опасности. Святой Эмилиан осуществлял пастырскую деятельность, поддерживая других верующих в сложные времена гонений. Он был известен своей мудростью, терпением и преданностью делу распространения христианского учения.

Преподобная Домника, вероятно, родилась в христианской семье в период, когда христианство уже приобрело определенную популярность, но еще не стало официальной религией Римской империи. Ее родители, возможно, были набожными людьми, и именно в семье она извлекла первые уроки христианской веры. Известная своим благочестивым нравом, Домника решила посвятить свою жизнь Богу. Она приняла монашество, посвящая себя молитве, покаянию и аскезе. Монастыри в те времена были важными очагами христианской жизни, и в одном из таких монастырей Домника нашла свое призвание.

Преподобная Домника проводила свою жизнь в молитве, посте и благих делах. Ее жизненный путь отличался большой духовной стойкостью. Она стремилась к внутреннему очищению и росту в духовной жизни, проявляя преданность Богу во всех своих делах. Святая Домника была известна своей добротой и состраданием к другим людям. Она помогала нуждающимся, поддерживала духовно нуждающихся в помощи и обращалась к Богу с молитвами за всех, кто страдал. Ее добрые дела сделали ее примером для других верующих.

Приметы 8 января

Народные приметы 8 января / Фото: Unsplash

Ударил мороз — еще не скоро потеплеет.

Северный ветер — к сильному морозу.

На ветках иней — ждите дождливое лето.

Что завтра нельзя делать

Нельзя в этот день повышать голос, ссориться, сквернословить, потому что любой конфликт затянется надолго. Не следует держать в доме сверхтреснутую посуду – это к несчастью.

Что можно делать завтра

Согласно давней традиции этого дня приглашают в гости кумовьев. Их обязательно нужно угостить пирогами, студнем, варениками, гречневой кашей, чтобы крестник целый год обладал крепким здоровьем.

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