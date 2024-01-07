8 января – какой церковный праздник, зачем звать кумовьев за праздничный стол

Какой завтра праздник празднуют в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 8 января, в православном календаре день памяти преподобного Эмилиана. Преподобный Эмилиан был православным монахом, жившим в VI веке в Палестине. Он славился своей аскетической жизнью, проповедями и даром чудотворения. Был известен как исповедник, потому что отстаивал правильное учение Церкви против ересей. Он также помогал бедным и больным, и имел хорошие отношения с другими святыми, такими как преподобный Савва Печерский и преподобный Кирилл Александрийский. Преподобный Эмилиан умер в пожилом возрасте, оставив за собой многих учеников и преемников.
Церковный праздник 8 января – день памяти преподобного Григория
Преподобный Григорий Печерский был православным монахом, жившим в IX веке в Киеве. Он принял постриг от преподобного Феодосия Печерского, основателя Киево-Печерской лавры. Он отличался смирением духа и за свою веру получил от Господа умение исцелять болезни своими молитвами. Он также был прозорлив и предсказывал будущие события. Он умер в 1093 году и был похоронен в Пещерах.
Приметы 8 января
- Ясная и безветренная погода к солнечному лету.
- Сильный ветер будет большой урожай.
- Южный ветер – к жаркой погоде летом.
Что завтра нельзя делать
Нельзя в этот день находиться в одиночестве и молчать, иначе весь год пройдет именно так. В первой половине нельзя работать, а еще запрещено ссориться, конфликтовать, ругаться. Девушкам нельзя долго смотреть на себя в зеркало, иначе оно заберет всю красоту и молодость.
Что можно делать завтра
По традиции в этот день звали в гости кумовьев и сажали их за праздничный стол. Кум и кума должны были принести ребенку в подарок полотенце и мыло, которые затем использовали для купания малыша. Верили, что это принесет ребенку счастье и здоровье.
Читайте также: