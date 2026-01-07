Церковный праздник 8 января / © Фото из открытых источников

Завтра, 8 января, в православном календаре день памяти святого исповедника Эмилиана. Эмилиан родился и принял монашество, а впоследствии был поставлен епископом Кизицким — духовным лидером одной из христианских общин Малой Азии. Он был известен своим благочестием, милосердием и ревностной верностью Христу.

Эмилиан жил во времена правления императора Льва Армянина (правил 813–820), который поддерживал борьбу с почитанием святого образа — движение, известное как иконоборчество. Эта ересь отрицала уважение икон и вела к преследованию тех, кто чтил их.

Император вызвал епископов в свой дворец и требовал, чтобы они отказались от уважения икон. Эмилиан был первым, кто открыто ответил, что вопросы икон должны решать церковные пастыри и Отцы Церкви, а не светская власть. Он сказал императору, что царь не имеет права судить о догмате веры, и это твердое свидетельство стало для него судьбоносным.

За столь мужественную оборону правоверной веры святителя Эмилиана осудили на изгнание и заключение. Он провел годы в тяжких страданиях, не отрекаясь от своей веры, и умер в изгнании около 820 года, получив славу небесной награды как исповедник — то есть святой, страдавший за веру, но не претерпевший мученической смерти.

Церковный праздник 8 января — день памяти святой преподобной Домники

Преподобная Домника — святая православная подвижница, монахиня и старица Христова, прославившаяся суровыми аскетическими подвигами, чудесами и высокой духовностью.

Праздник родился в Карфагене (современная Северная Африка) около IV-V века. Со взрослого возраста решила посвятить себя Богу и отправилась в Константинополь — центр христианской жизни той эпохи.

В столице во время правления святого императора Феодосия Великого она приняла крещение у Патриарха (по некоторым источникам — Нектария) и вступила в женский монастырь. Там праздники полностью отдались суровым духовным подвигам.

Святая вела жесткий аскетический образ жизни, отказавшись от всяких мирских утех. Благодаря этому ее духовное совершенство стало видимым и удивительным. Жизнь Домники продолжалась долго. Верующие описывают ее как схиму или старшую монахиню, которая своей святостью и молитвой наполнила Константинополь духовным светом. Святая умерла в старости около 474 года, отойдя к Господу в чистоте и безупречности духа.

Приметы 8 января

Народные приметы 8 января / © pexels.com

Тепло и солнечно 8 января — весна будет ранней и теплой.

Птицы высоко летают — скоро оттепель, низко — морозное и суровое лето.

Иней на деревьях — хороший урожай овощей и фруктов.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям, первую половину дня лучше не тратить на работу — любые дела могут идти не так, как надо, запутаны и наискось. А вот после полудня можно смело браться за любую работу. Также в народе считают, что не стоит сегодня готовить или пить кисель — это считается плохой приметой, которая может принести неприятности и проблемы в дом.

Что можно делать завтра

В этот православный день люди обращаются к святым с молитвой об исцелении от недугов, о даре мудрости и правильного пути для родных, сбившихся с праведной жизни, а также о помощи в укреплении семьи и воспитании детей в любви и вере.