9 апреля — какой церковный праздник, старайтесь не проливать воду и ни в коем случае не стригитесь

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 9 апреля, в православном календаре день памяти мученика Евпсихия. Родился в Кесарии Кападокийской и происходил из честного патрицианского рода. Он провел свою юность в христианской целомудрии, отличаясь разумом и чистой жизнью. Во времена правления императора Юлиана Отступника, Евпсихий проявил большое ревность к христианской вере, разрушая идолов и храмы язычников.

Когда Юлиан узнал об этом, он наполнился гневом не только до Евпсихии, но и до всего города Кесарии, забрав у него честное имя и наложив большую дань на жителей. Евпсихий был арестован и подвергнут мучениям, но он стойко выстоял в своей вере. После долгих и тяжелых мучений он был казнен мечом, и из его раны вместо крови вытекло молоко с водой, что было большим чудом. Христиане похоронили его тело с большим уважением, и над его гробом позже был построен храм.

Церковный праздник 9 апреля – день памяти преподобномученика Вадима

Преподобномученик Вадим, известный как архимандрит Вадим, родился в IV веке в персидском городе Вифпалаты в знатной семье. Он получил христианское воспитание и был глубоко удивлен подвигом Христа, что побудило его раздать большую часть своего имущества бедным и основать скромный монастырь.

Впоследствии к нему присоединились семь молодых монахов, ставших его учениками. 376, во время гонений на христиан, которые начал персидский царь Сапор, Вадим и его ученики были арестованы. Их долго пытали в темнице, где заставляли отречься от Христа и поклоняться солнцу и огню, но они оставались верны своей вере.

Один из заключенных, Нирсан, первоначально являвшийся христианином, под давлением мучений отступил от веры и согласился исполнить любую волю царя. Царь Сапор приказал Нирсану убить Вадима. Нирсан, хоть и неохотно, но выполнил приказ, отрубив Вадиму голову. После этого он осознал свое преступление и покончил с собой.

После смерти царя Сапора семь учеников Вадима освободили из тюрьмы.

Приметы 9 апреля

Народные приметы 9 апреля / Фото: Unsplash

Голубое ясное небо — к хорошей погоде.

Уже цветут кодуванчики — будут теплые дни.

На воде во время дождя появляются пузырьки — долго будет дождь.

Что завтра нельзя делать

Наши предки заметили, что в этот день наши предки заметили, если в этот день погода хорошая. Также не подстригали волосы, верили, что это назовет человека неприятности. Делали все, чтобы не пролить воду — иначе ждали бед.

Что можно делать завтра

Особенно уважали в этот день воду, которую пытались не расплескивать. Верили, если выпить стакан чистого напитка, это поможет получить счастье и радость на целый год.

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