Церковный праздник 9 апреля / © Фото из открытых источников

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Сегодня, 9 апреля, в православном календаре день памяти святого мученика Евпсихия . Он был из знатной семьи, богат, образован и искренне верующий христианин. Только что женился — жизнь казалась безоблачной, но именно тогда над всем христианским миром нависло темное облако: к власти пришел Юлиан Отступник, бывший христианин, возненавидел свою веру и возвращавший империю к поклонению языческим богам.

В Кесарии праздновали день Артемиды – богини охоты. Местные власти устроили громкий праздник с жертвоприношениями, а император приказал всем – и христианам тоже – принять в нем участие. Евпсихий не просто отказался. В его сердце зажегся огонь ревности к Богу – он собрал единомышленников и разрушил главный храм Артемиды. Это был не просто вызов – это был духовный взрыв.

Император разозлился. Он приказал жестоко наказать Евпсихию. Святого схватили, и началась пытка: его тело ломали, избивали, рвали, пытаясь сломить его волю. Но Евпсихий не сдался – он остался верен Христу до конца. Когда пытки не помогли, его усекли мечом, и душа мученика отошла в вечность.

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Приметы 9 апреля

Народные приметы 9 апреля / © unsplash.com

Если день теплый и солнечный – лето будет жаркое и сухое.

Гуси купаются в реке – ждите тепло.

Облачно, но без дождя будет затяжная весна.

Что сегодня нельзя делать

В этот день не стоит отлеживаться в постели до обеда — можно упустить шанс, который дарит судьба. Кто проспал утро 9 апреля – тот, мол, может и удачу проспать. А еще в этот день нужно обращаться с водой осторожно и уважительно — не хлопать понапрасну, не проливать. Потому что вода сегодня особенная, и если ее пренебречь — можно навлечь невзгоды или потерять душевное равновесие.

Что можно делать сегодня

В селах когда-то говорили: "Какой Евпсихий – такой и Пасха будет", если праздник Воскресения Господня приходился вблизи этой даты. То есть, если 9 апреля тепло, спокойно и сухо — праздничные дни будут хорошие, погода будет способствовать прогулкам и полевым работам.