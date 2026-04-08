9 апреля — какой церковный праздник, почему в этот день не стоит слишком долго спать

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Церковный праздник 9 апреля

Завтра, 9 апреля, в православном календаре день памяти святого мученика Евпсихия. Исторические источники сообщают, что Евпсихий жил в период ранней Церкви, когда христианское сообщество подвергалось систематическим преследованиям со стороны римской власти. Он происходил из знатной семьи и получил должное образование, что делало его влиятельным лицом в обществе. Однако, несмотря на социальный статус, Евпсихий избрал путь смирения и служения ближнему, посвятив свою жизнь Христу.

Святой Евпсихий подвергся жестоким пыткам за отказ отречься от веры в Иисуса Христа. Его мученичество описывается как бесстрашное и твердое свидетельство христианской веры: даже перед лицом смерти он оставался верен призыву Бога. Согласно церковным преданиям, его преданность была настолько сильной, что свидетели его страданий часто сами черпали у него духовное воодушевление.

Евпсихий почитается как один из святых, кто отдал жизнь за веру. Его память отмечают в христианских календарях, особенно в дни мученичества, когда верующие молитвенно вспоминают его подвиг. Его жизненный пример вдохновляет духовную выносливость, честность и жертвенность в повседневной жизни.

Иконы и литургические тексты изображают Евпсихию как молодого человека, часто с символами мученичества — пальмовой ветвью или крестом, напоминающим о его жертвенном пути.

Приметы 9 апреля

Народные приметы 9 апреля / © pexels.com

  • Утром туман или иней — ждите урожайного года.

  • Птицы громко кричат, низко летают — будет засушливое лето.

  • Насекомые и мухи очень активны — в ближайшее время не будет дождливой погоды.

Что завтра нельзя делать

Народные приметы советуют сегодня быть осмотрительными. Не стоит слишком долго спать — мол, можно «проспать» счастье и важные моменты жизни. Также следует осторожно относиться к воде: ее проливку считают сигналом возможных неприятностей или беды.

Что можно делать завтра

В этот день следует обращаться к святым с искренними молитвами. Просят о помощи в преодолении гордыни и стремлении к материальной выгоде, а также об получении внутренней стойкости, гармонии и душевного покоя.

