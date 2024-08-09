9 августа — какой церковный праздник, который нельзя носить в этот день, чтобы не отвечать за чужие ошибки

Что сегодня за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Сегодня, 9 августа в православном календаре день памяти святого апостола Матия. Он был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Его имя происходит от еврейского слова, что означает "дар Яхве". Матий не был одним из первоначальных двенадцати апостолов, избранных Иисусом. После предательства Иуды Искариота и его смерти апостолы решили выбрать нового апостола для заполнения места. Они выбрали Матия путём жеребьевки.

О ранних годах жизни Матей известно мало. Согласно традиции, он был одним из тех, кто следовал за Иисусом от крещения Иоанна до Вознесения. После выбора апостолом Матий активно проповедовал Евангелие. Он служил в Иерусалиме и позже проповедовал в Иудее. Также существуют различные версии по его миссионерской деятельности за пределами Палестины, включая Эфиопию и другие регионы.

Точные обстоятельства смерти Матия неизвестны, но большинство источников указывают на то, что он принял мученическую смерть за свою веру. Существуют разные версии его смерти: некоторые источники говорят о распятии, другие – об избиении камнями.

Приметы 9 августа

Народные приметы 9 августа / Фото: Unsplash

Много росы – день будет жарким.

Дождь – такая погода задержится до конца августа.

Сильный южный ветер – к снежной зиме.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки верили, что в этот день лучше не носить какие-либо изделия из металла, иначе в будущем придется отвечать за чужие грехи и ошибки. Также ничего не готовили на молоке. Верили, что нечисть извлекает из коров кровь и может навредить.

Что можно делать сегодня

Чтобы увеличить количество молока, которое дает корова, до восхода солнца выносили на улицу этот напиток и держали его там до тех пор, как высохнет утренняя роса. Также было принято сушить зелень на зиму.

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