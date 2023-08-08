9 августа – какой церковный праздник, зачем идти на молебен в честь Пантелеймона и молиться святому

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 9 августа, в православном календаре день памяти великомученика Пантелеймона. Святой Пантелеймон, также известный как Пантелеймон Целитель, был раннехристианским святым, отдавшим свою жизнь в служение Господу и людям.

Родился в раннем III веке в городе Никомедия, располагавшемся на территории современной Турции. Сведения о его жизни крупно основаны на легендах и христианских преданиях.

С детства Пантелеймон был воспитан в христианской вере, но в более поздних годах он отвернулся от христианства и стал поклоняться языческим богам. Однако, с помощью чуда, он был обращен в христианство святым Исидором, который как-то нашел его во время молитвы.

После его возвращения к вере Пантелеймон отдал свою жизнь служению Христу. Он стал целителем и помогал больным и страдающим. Легенды рассказывают, что он обладал сверхъестественными способностями к лечению и исцелению, и его именем стали называть многие чудесные события. Святой Пантелеймон также служил духовным наставником, обучая людей верить в Бога и жить по Его заветам. Он был известен своей милосердием и помощью бедным и нуждающимся.

Во времена императора Максимиана, когда христианство было преследовано, Пантелеймон был задержан и подвергнут жестоким мучениям. Однако он выдержал всю пытку и даже остался целым после встречи с дикими зверями. Его пытались убить голодом, но по легендам ангелы приносили ему пищу, чтобы он выжил. Тогда император приказал обезглавить мученика.

Приметы 9 августа

Народные приметы 9 августа / Фото: Pexels

Кочаны капусты начали завиваться — ждите холодной осени.

Пестрят и прыгают кузнечики — будет ясная и сухая погода.

Муравьи начали закладывать вход к муравейнику — пойдет дождь.

Что завтра нельзя делать

Народные поверья запрещали в эту дату работать в поле, сплетничать и злословить. Также нельзя проходить мимо чужого горя. Интересно, что наши предки считали, что нельзя перевозить или заготавливать сено на Пантелеймона, потому что иначе оно сгорит.

Что можно делать завтра

Издавна верили, если пойти в церковь, отстоять молебен в честь великомученика, а потом дома искренне помолиться Пантелеймону, то можно вылечиться от любой болезни. Традиционно в этот день освящали колосья в храме, чтобы урожай был большим. Ходили в поля и леса за лечебными травами, чтобы заготовить их на зиму.

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