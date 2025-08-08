- Дата публикации
9 августа — какой церковный праздник, почему в этот день запрещается работать в поле
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
9 августа в православном календаре день памяти святого апостола Матфея. Один из двенадцати апостолов Иисуса Христа, евангелист, автор первого Евангелия Нового Завета. Его жизнь и деятельность обладают как библейским, так и внебиблейским источником, поэтому сведения о нем содержат как достоверные факты, так и предания.
Евангелие от Матфея (9:9) описывает, как Иисус, проходя мимо таможни, увидел Матфея и сказал ему: “Иди за Мною”, и тот “встал и последовал за Ним”. Это стало моментом его полного обращения. После этого Матфей устроил большой пир для Иисуса в своем доме, на котором присутствовали и другие мытари и грешники.
Матвей считается автором первого Евангелия Нового Завета, написанного, по преданию, на еврейском или арамейском языке (оригинал не сохранился). Его цель — показать Иисуса как Мессию, обещанного в Ветхом Завете.
Приметы 9 августа
Если 9 августа ясная и солнечная погода — осень будет теплой и сухой.
Если утро туманное — ждите дождя в ближайшие дни.
Ветер 9 августа с запада — до быстрой смены погоды.
Что завтра нельзя делать
Православная церковь отмечает особую важность этого дня: нельзя оставлять равнодушным чужое горе — за такую неприязнь Господь непременно прикажет. Наши предки в этот день избегали работы на поле, опасаясь грозовых бурь. Кроме того, 9 августа строго не советуют перевозить сено или хлеб, потому что гроза может уничтожить урожай огнем.
Что можно делать завтра
С давних времен в этот день женщины готовили пирожки с капустой, варили супы и тушили овощи. Они занимались консервацией на зиму — солили и квасили овощи, а приготовленной пищей делились с нуждающимися.