9 декабря — какой церковный праздник, почему категорически запрещается ходить в лес

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 9 декабря, в православном календаре празднуют Зачатие праведной Анной Пресвятой Богородицы. Это один из двенадцати великих праздников Православной Церкви, связанный с событием, предшествовавшим рождению Пресвятой Богородицы, матери Иисуса Христа.

Праздник отмечает момент зачатия Пресвятой Богородицы праведной Анной, материю Марии. По церковным преданиям, Анна и ее муж Иоаким были бездетны в течение многих лет и молились Богу о даровании им ребенка. Бог выслушал их молитвы и благословил их на рождение ребенка, которым стала Мария, мать Иисуса Христа. Анна получила великую благодать и сыграла немаловажную роль в Божьем плане спасения.

В Библии нет прямого описания этого события, но церковные писания, в частности апокрифические тексты (например, "Протоевангелия Иакова"), рассказывают об этом моменте. Они описывают Анну как праведную женщину, преданно служившую Богу, и молилась о даровании ей ребенка.

Праздник имеет глубочайшее теологическое значение. Оно чтит не только святую Анну как мать Пресвятой Богородицы, но и подчеркивает важность тайны Божьего воплощения. Зачатие Богородицы стало первым этапом в осуществлении Божьего плана спасения мира через рождение Иисуса Христа.

Этот праздник также подчеркивает силу молитвы и надежды, ведь Бог отвечает на молитвы верующих и молящихся с глубокой верой. Молитвы праведных людей, как Анна и Иоаким, стали важными шагами на пути к великому чуду – рождению Богоматери.

Приметы 9 декабря

Народные приметы 9 декабря / Фото: Unsplash

Дождь — так и весной будет много дождей.

Иней на деревьях будет богатый урожай.

Яркое солнце к морозному Новому году.

Что завтра нельзя делать

Ходить в лес в этот день категорически запрещалось. Наши предки заметили, что звери становятся слишком злыми в этот период, а потому могут нападать на людей. Также беременным женщинам запрещалось заниматься рукоделием. Верили, что тогда роды будут тяжелыми.

Что можно делать завтра

Беременные молятся святой Анне, чтобы она подарила легкие роды, а также здорового ребенка.

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