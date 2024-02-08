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9 февраля – какой церковный праздник, не планируйте будущее и не оставляйте детей самих дома

9 февраля – какой церковный праздник, не планируйте будущее и не оставляйте детей самих дома

Церковный праздник 9 февраля / Фото: Unsplash

Какой завтра праздник празднуют в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 9 февраля, в православном календаре день памяти святого Панкратия. Святой Панкратий был римским христианином и мучеником, отказавшимся от язычества и оставшимся верным Христу. Он был обезглавлен по приказу императора Диоклетиана в 304 году. Его тело было погребено в катакомбах близ Рима, где позже построили базилику в его честь. Святой Панкратий почитается как покровитель детей, рыцарей, садоводов и давших присягу.

Приметы 9 февраля

Народные приметы 9 февраля / © Pexels
Народные приметы 9 февраля / Фото: Pexels
  • Стекло запотело – к потеплению.
  • Птицы ведут себя неспокойно – весна будет ранней.
  • Теплая погода – скоро ударят морозы.

Что завтра нельзя делать

Издавна верили, что в этот день лучше не начинать планировать будущее, особенно если это серьезные планы. Потому что ничего не сбудется. Не стоит оставлять детей до 7 лет дома без присмотра, потому что они могут навсегда испугаться нечистой силы.

Что можно делать завтра

В этот день крестьяне проводили осмотр запасов зерна, которые еще оставались в амбаре. Испортившуюся часть обязательно выбрасывали, а вторую выносили на мороз, чтобы она "промерзла". Потом обязательно клали в тепло. Верили, что тогда урожай будет богатым.

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