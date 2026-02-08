Церковный праздник 9 февраля / © unsplash.com

Завтра, 9 февраля, в православном календаре день памяти святого мученика Никифора. Святой Никифор жил в III веке — сутки, когда Римская империя неоднократно прибегала к преследованиям христиан. Именно в это время исповедание христианской веры требовало не только внутренней убежденности, но и готовности принять страдание и смерть за Христа.

Известно, что Никифор жил в одном из городов Малой Азии и состоял в тесной дружбе с пресвитером по имени Саприкий. Их отношения долгое время были примером братской любви и совместного служения Богу. Однако впоследствии между ними возник тяжкий конфликт, причина которого окончательно не сохранилась в исторических источниках. Эта ссора привела к глубокому разрыву и длительной вражде.

Прошло некоторое время, и святой Никифор, осознав пагубность непримиримости, глубоко раскаялся. Он неоднократно пытался примириться с Сапрыкием, смиренно прося прощения и желая восстановить братские отношения. Однако пресвитер, ослеплённый оскорблением, отказывался принять раскаяние Никифора.

Этот эпизод стал ключевым в жизни святого, ведь именно через покаяние и смирение он духовно подготовился к предстоящему мученическому подвигу. Христианская традиция особо подчеркивает: Бог смотрит не только на внешние поступки человека, но прежде всего на состояние его сердца.

Когда началось очередное гонение на христиан, пресвитер Саприкия был арестован за исповедание веры во Христа. Его приговорили к смертной казни из-за усекновения головы. Святой Никифор, узнав об этом, последовал за ним к месту казни и в последний раз умолял о прощении, обращаясь к нему со словами братской любви.

Однако даже перед лицом смерти Сапрыкий не примирился с Никифором. По свидетельству церковного предания, в решающий момент он испугался мучений и отрекся от Христа. Тем самым он потерял венок мученика, который, казалось, уже был ему приготовлен.

Святой Никифор, увидев это, открыто возвестил себя христианином и заявил, что готов принять смерть за веру в Иисуса Христа. Пораженные его мужеством и искренностью, палачи немедленно казнили Никифора, принявшего мученическую смерть из-за осквернения головы.

Приметы 9 февраля

Народные приметы 9 февраля

Окна запотели — скоро потеплеет.

Облака плывут против ветра — к снегопаду или вьюге.

Если до 9 февраля было холодно, а в этот день резко потеплело — февраль будет теплым.

Что завтра нельзя делать

По давним верованиям, 9 февраля не стоит браться за новые начинания или строить далеко идущие планы. Считалось, что любое дело, начатое в этот день, может не принести желаемый результат или завершиться досадными препятствиями. Также строго осуждали бездействие и нежелание работать: лень в это время воспринималась как пренебрежение к предстоящему труду, ведь весна уже близко и хозяину следует готовиться к новому жизненному кругу.

Что можно делать завтра

В этот день верующие с особой надеждой обращаются в молитвах к святому мученику Никифору, прося его покровительства перед Господом. Святого Никифора просят одарить благоразумием, помочь найти правильные решения и восстановить согласие в отношениях.