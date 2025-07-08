Церковный праздник 9 июля / © Фото из открытых источников

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Завтра, 9 июля, в православном календаре день памяти святого священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского. Панкратий родился примерно на рубеже I века, происходил из знатной и богатой семьи из Антиохии (по некоторым источникам — из Понта). Его родители были иудеями, но еще в юности он вместе с семьей переселился в Иерусалим, где стал свидетелем земной жизни Иисуса Христа.

После Воскресения Спасителя Панкратий и его родители уверовали в Него, приняли крещение и стали последователями апостолов.

Панкратий был лично знаком с апостолом Петром и апостолом Павлом, высоко ценившим его благочестие, знание Священного Писания и ревность в вере. По преданию, апостол Петр поставил Панкратия епископом Тавромении (Тавромений, ныне Таормина) на острове Сицилия.

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Этот город в то время был языческим, и перед Панкратием стояла трудная задача — привести ко Христу жителей этого края.

По преданию, через его молитвы Господь явил многочисленные чудеса: исцеление больных, изгнание демонов, обращение многих язычников в истинную веру.

Проповедническая деятельность святого вызвала ненависть среди идолопоклонников, в частности, среди сторонников культа Артемиды. Во время одного из нападений язычников святой Панкратий был убит камнями и мечами — примерно в середине I века, по одним источникам — около 40-х годов, по другим — до 60 года.

Приметы 9 июля

Народные приметы 9 июля / © Pixabay

Гром гремит — ждите дождливого августа.

Утром много росы — будет большой урожай.

Высоко летают жаворонки — к теплому лету.

Что завтра нельзя делать

По поверью, 9 июля крайне нежелательно возбуждать новые дела — они могут потерпеть неудачу или остановиться в самом начале. Не рекомендуется и занимать деньги: если уж и просят, лучше перенести отдачу на другой день. Также следует избегать конфликтов с близкими — считается, что ссора в этот день может привести к финансовым трудностям и потерям.

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Что можно делать завтра

В народе верят, что 9 июля — лучшее время для сбора черники: именно в этот день она якобы набирает особую силу. Считается, что чем больше ягод попробуешь на Панкратия, тем больше жизненной энергии, здоровья и привлекательности получишь.