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9 июня — какой церковный праздник, почему в этот день не стоит носить одежду черного цвета
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 9 июня, в православном календаре - день памяти святого Кирилла, архиепископа Александрийского. Родился он около 376 в Александрии (Египет). Был племянником патриарха Теофила, умершего в 412 году. После его смерти стал архиепископом Александрийским.
Кирилл вел борьбу с язычеством и иудаизмом, боролся с разнообразными ересями. Также он считается одним из основных богословов, чья позиция повлияла на формирование догмата Халкидонского собора, хотя тот и состоялся уже после его смерти.
Скончался около 444 года, считается одним из четырех великих Александрийских епископов.
Приметы 9 июня
Утром туман — в ближайшие дни будет дождь.
Журавли низко летят к ненастью.
Ветер с севера принесет похолодание и дожди.
Что завтра нельзя делать
По народным поверьям, в этот день категорически нельзя вступать в конфликты, выяснять отношения или ссориться. Также не рекомендуется носить черную одежду, ведь она словно “затмевает” жизненную энергию, притягивая невзгоды. Лихословие в это время может привести к длительному периоду неудач — так называемой “черной полосы”.
Что можно делать завтра
К патриарху Кириллу обращаются с просьбами о защите от врагов и злых намерений, об укреплении веры и даре мудрости для правильных решений. В этот день считается особенно полезным встретить рассвет, очистить свой дом и душу от всего лишнего – ненужных вещей, темных мыслей и вредных привычек.