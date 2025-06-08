Церковный праздник 9 июня / © Фото из открытых источников

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Завтра, 9 июня, в православном календаре - день памяти святого Кирилла, архиепископа Александрийского. Родился он около 376 в Александрии (Египет). Был племянником патриарха Теофила, умершего в 412 году. После его смерти стал архиепископом Александрийским.

Кирилл вел борьбу с язычеством и иудаизмом, боролся с разнообразными ересями. Также он считается одним из основных богословов, чья позиция повлияла на формирование догмата Халкидонского собора, хотя тот и состоялся уже после его смерти.

Скончался около 444 года, считается одним из четырех великих Александрийских епископов.

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Приметы 9 июня

Народные приметы 9 июня / © unsplash.com

Утром туман — в ближайшие дни будет дождь.

Журавли низко летят к ненастью.

Ветер с севера принесет похолодание и дожди.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям, в этот день категорически нельзя вступать в конфликты, выяснять отношения или ссориться. Также не рекомендуется носить черную одежду, ведь она словно “затмевает” жизненную энергию, притягивая невзгоды. Лихословие в это время может привести к длительному периоду неудач — так называемой “черной полосы”.

Что можно делать завтра

К патриарху Кириллу обращаются с просьбами о защите от врагов и злых намерений, об укреплении веры и даре мудрости для правильных решений. В этот день считается особенно полезным встретить рассвет, очистить свой дом и душу от всего лишнего – ненужных вещей, темных мыслей и вредных привычек.