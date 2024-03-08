9 марта — какой церковный праздник, почему нельзя мыть пол и заниматься физическим трудом

Завтра, 9 марта, в православном календаре день памяти 40-ка Севастийских мучеников. Они были 40 воинами римского XII легиона (Legio XII Fulminata), погибших в 320 году возле города Севастия (теперь турецкий город Сивас) за отказ отречься от христианской веры.

Их мученичество произошло во время императора Льва IV Хазара. Воины, родом из Каппадокии, отказались от пожертвования языческим богам. За это их ужины раздели, поставили на лед на озере, а к утру их количество возросло до сорока. Один из них, Аглай, увидел видение, как ангелы несли 39 прекрасных венков для мучеников. Он обратился ко Христу, пошел на лед и стал сороковым мучеником. Мучители перебили им голени, бросили в огонь, а обугленные кости сбросили в реку. Часть святых мощей удалось сберечь.

Приметы 9 марта

Народные приметы 9 марта / Фото: Pexels

Пели синицы — ждите тепло.

Оттепель — к большому урожаю проса.

Теплая погода — следующие 40 дней также будет тепло.

Что завтра нельзя делать

Запрещалось в этот день мыть пол. Наши предки заметили, что в этот день наши предки заметили, если в этот день погода не будет. Также под запретом были рукоделие и тяжелый физический труд — они не принесут нужных результатов.

Что можно делать завтра

Наши предки выпекали из теста жаворонков и раздавали сладости детям. Существовала традиция подбрасывать выпечку в небо, чтобы призвать птиц, возвращающихся из теплых краев. Также существовало поверье, что сон в ночь на 9 марта может предостеречь о чем-то человека.

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