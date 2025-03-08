9 марта — какой церковный праздник, почему в этот день запрещается резать ножом

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 9 марта, в православном календаре день памяти святых 40 мучеников Севастийских. Мученики происходили из разных мест, но вместе служили в римской армии. Они были военными, славившимися своим мужеством и преданностью своей вере во Христа. Когда их командующий, еретик Агрикий, приказал им отречься от христианства и принести жертву языческим богам, 40 воинов отказались. Они были схвачены и поставлены перед судом.

Ликиний, император Римской империи, в то время активно преследовал христиан и приказал наказать этих 40 мучеников за их преданность Христу. Они были подвергнуты многочисленным пыткам, но ни один из них не отрекся от своей веры.

После неоднократных попыток заставить их отречься от христианской веры, 40 мучеников были обречены на ужасную смерть. Их отправили на замерзшее озеро в Севастии (современная Турция), где они были вынуждены стоять на льду в голом виде. Им было обещано спасение, если они откажутся от Христа.

Однако они отказались и стояли на льду, молясь и поя псалмы. За их веру и стойкость, один из часовых, наблюдавший за ними, понял силу их веры и стал христианином. Он также присоединился к мученикам, подчинившись тому же поступку.

Все 40 мучеников погибли от холода и страданий на озере. Их преданность Христу и мужество стали символом христианской стойкости и святого мученического духа. Они погибли в 320 году и с тех пор стали объектом почитания.

Приметы 9 марта

Народные приметы 9 марта / Фото: Unsplash

Мороз на 9 марта – хорошая погода летом.

Если на льду появляется трещина – весна будет ранняя.

Птичье пение — в хорошую погоду.

Что завтра нельзя делать

Нельзя резать ножом без надобности. Существовало предрассудок, что в день святых 40 мучеников не следовало резать пищу или делать разные резки без надобности. Это считалось несчастливым и могло повлечь за собой неприятности. Запрещалось какие-либо ссоры или конфликты в этот день, поскольку это считалось большим грехом. Верующие люди считали, что спокойствие и мир в семье и общине принесут удачу и защиту.

Что можно делать завтра

В некоторых регионах на 9 марта выполняли обряды, чтобы оградить дома и семьи от злых духов и неудач. Считалось, что этот день имеет особую силу, поэтому люди обращались к своим предкам и зажигали свечи или использовали окуривание ладаном для очищения дома. В день святых 40 мучеников люди обращались к Богу и святым с просьбами о здоровье, благополучии и защите от несчастий. Верующие люди молились о своих близких, особенно о детях и молодежи.

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