9 мая — какой церковный праздник, почему после заката мусора не выносят

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 9 мая, в православном календаре день перенесения мощей святителя и чудотворца Николая. Оно произошло относительно скоро после его смерти, стало одним из наиболее важных событий в истории православной церкви. Святой Николай был более чем популярной фигурой еще при его жизни, и после смерти его мощи стали объектом особого уважения.

Легенды о чудесах, связанных со святым, распространились быстро, и паломничество к месту его погребения стало очень популярным. Однако в 11 веке из-за угрозы от исламских завоевателей, мощи были перенесены из Миры в Бари в Италию. Это произошло в 1087 году. Во время переноса произошло немало чудес, которые сочли подтверждением святости Николая. Это событие также способствовало распространению культа святого в Европе.

Мощи святого Николая находятся в Баре и составляют объект паломничества для христиан со всего мира. Они остаются одной из самых популярных святынь в христианском мире, а Николай считается покровителем детей, путешественников, моряков и многих других.

Приметы 9 мая

Народные приметы 9 мая / Фото: Unsplash

Дождь — к богатому урожаю.

Уже одуванчик пушистый — ждите похолодания.

Воробьи активно гнездятся — к дождям.

Что завтра нельзя делать

Наши предки приметили, что в этот день наши предки заметили, что в этот день наши предки заметили. Также это плохая дата для стрижки волос, вместе с ними отрежете и свое здоровье.

Что можно делать завтра

Николая Чудотворца считают заместителем лошадей и овец. Поэтому в этот день крестьяне выпускали домашний скот в поле, чтобы он поел свежую траву. А для пастухов устраивали праздничный ужин с пирогами.

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