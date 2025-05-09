Церковный праздник 9 мая / © Unsplash

Реклама

Сегодня, 9 мая, в православном календаре перенос мощей Николая Чудотворца. Святой Николай, архиепископ Миры Ликийских, стал известен благодаря своей недюжинной доброте, милосердию и многочисленным чудесам. После его смерти в IV веке его мощи были похоронены в городе Мира. Однако из-за угрозы арабских нападений, которые могли уничтожить святыни, купцы из Бари в IX веке решили похитить мощи святого, чтобы сохранить их. Они тайно вывезли святые останки Николая из Мира и доставили их в Бари, где были торжественно положены в новую церковь. С этого момента Бари стало важным местом паломничества для христиан.

Перенос мощей святого Николая укрепил его культ в Европе. Город Бари стал главным центром поклонения святому, и его образ распространился по всему христианскому миру. Там, в Баре, начали отмечать праздник святого Николая, который со временем стал основой для традиции дарения подарков детям, что позже стало ассоциироваться с современным образом Санта-Клауса.

Со времени перенесения мощей святого Николая происходило множество чудес, в частности исцеления молящихся к нему людей. Его мощи стали символом покровительства и благодати для тех, кто обращался к нему с верой. Множество людей, испытывающих трудности, находили поддержку и помощь через молитвы к святому.

Реклама

Сегодня празднование перенесения мощей святого Николая остается важным событием для христиан, особенно в православных и католических общинах. Посещение церкви святого Николая в Баре популярно среди паломников, и для многих это символ духовной поддержки и надежды на покровительство святого в самые сложные моменты жизни.

Церковный праздник 9 мая — день памяти святого пророка Исаии и святого мученика Христофора

Исаия, вероятно, родился в Иудее в знатной семье, ему пришлось предсказывать во время правления нескольких иудейских царей, среди которых были Узия, Иоафам, Ахаз и Езекия. В то время Израиль находился в сложной ситуации, поскольку нависала угроза вторжения со стороны Ассирии, а внутренняя нравственная ситуация была далеко не идеальной. Исаия был избран Богом для того, чтобы через его слова установить народ на праведный путь и предупредить о последствиях ухода от воли Божьей.

Исаия стал пророком, чей голос будет звучать через столетие, и его слова будут актуальны как для его времени, так и для будущих поколений. Его пророчества о будущем Израиля и человечества стали основой многих духовных учений.

Христофор родился в III веке в языческой среде, вероятно, в малазийском городе. Легенда рассказывает, что он был великаном — физически очень сильным человеком, и поэтому стал служить царю, ища самого могущественного правителя. Сначала он следовал за своими светскими стремлениями, пока не услышал о силе и величии Христа. Проповедь о Боге увлекла его, и он решил отказаться от языческого поклонения, чтобы служить Христу.

Реклама

После того как Христофор узнал Христа, он стал христианином и отправился в путешествие, чтобы проповедовать веру в Бога. Легенда рассказывает, что он помогал путешественникам, перевозив их через опасную реку. Однажды, когда он перенес через реку маленького мальчика, он почувствовал, как становится труднее нести груз. Когда же он обратился к ребенку, мальчик оказался Христом, обычно несущим грехи мира. Это стало для Христофора знаком великой силы и милости Божией.

После того как Христофор открыто стал проповедовать христианство, его схватили и передали римскому императору Диоклетиану, известному своими жестокими преследованиями христиан. За свою веру Христофор был подвергнут пыткам и казнен.

Приметы 9 мая

Народные приметы 9 мая / © unsplash.com

9 мая холодно и идет дождь, то лето будет прохладным и дождливым.

Ясное небо и солнечно, то лето будет теплым и сухим.

Если в этот день цветут черемуха и сирень, то лето будет хорошим и щедрым на урожай.

Что сегодня нельзя делать

В этот день запрещается ссориться, ругаться, выражать оскорбительные слова, желать другим зла и отказывать в помощи. Согласно народным приметам, не следует брать деньги взаймы или одалживать, стричь волосы или ногти, а также выносить мусор после заката — это может забрать достаток из дома. Кроме того, не рекомендуется использовать острые предметы, кроме ножей и садового инвентаря.

Что можно делать сегодня

В этот праздник полезно посетить церковь и помолиться святому. Когда-то была традиция освящать воду, считая, что она приобретает лечебные свойства именно в этот день. Освященную воду на Николая пьют при болезнях и используют для обрызгивания дома. Если же в этот день нет дождя, молятся святому, чтобы он послал целительную влагу.

Реклама