Завтра, 9 мая, в православном календаре день переноса мощей Николая Чудотворца. Святой Николай жил в III-IV веках и был архиепископом в городе Миры, который размещался в исторической области Ликия (ныне территория Турции). Он прославился милосердием, справедливостью, любовью к людям и многочисленными чудесами. При жизни святитель помогал бедным, спасал несправедливо осужденных, поддерживал сирот и вдов.

После смерти тело святого осталось нетленным, а от его мощей, по церковному преданию, происходили многочисленные исцеления.

В XI веке земли Малой Азии подвергались нападениям, а христианские святыни оказались под угрозой уничтожения. Жители итальянского города Бари, стремясь спасти святые мощи, отправились в Мир Ликийских.

1087 моряки из Бари прибыли в город и перевезли большую часть мощей святителя Николая в Италию. 9 мая святыню торжественно внесли в Бари, где для нее впоследствии построили величественный храм — базилику святого Николая.

Перенос мощей Николая Чудотворца стал символом сохранения веры, уважения к святыням и духовному единству христиан. Для миллионов людей это напоминание о милосердии, жертвенности и помощи ближнему.

В народной традиции этот день называют «Николай Теплый» или «Весенний Николай». Считалось, что с этого времени окончательно приходит тепло, начинаются полевые работы и обновляется природа.

Церковный праздник 9 мая — день памяти святого пророка Исаии и святого мученика Христофора

Святой пророк Исаия принадлежит к величайшим ветхозаветным пророкам. Он жил примерно в VIII веке до Рождества Христова в Иудейском царстве и происходил из знатного рода. Его служение длилось много десятилетий во время правления нескольких царей Иерусалима.

Исаия получил от Господа особый дар — возвещать народу Божью волю, призывать к покаянию и предупреждать о последствиях духовного упадка. Его слова были исполнены силы, мудрости и надежды.

Именно пророк Исаия оставил одни из важнейших пророчеств о пришествии Мессии. В его книге содержатся предсказания о рождении Спасителя от Девы, Его страданиях за человеческие грехи и установлении Царства Божьего. Поэтому Исайю часто называют «ветхозаветным евангелистом».

По церковному преданию, пророк потерпел мученическую смерть за верность истине. Он не боялся обличать беззакония и остался верен Господу до конца.

Святой мученик Христофор жил в III веке и пострадал при гонениях на христиан. Его имя в переводе означает «носящий Христа».

Существует несколько преданий о его жизни, но все они свидетельствуют о чрезвычайной силе Святого Духа. По одной из самых известных передач, Христофор помогал людям переходить бурную реку. Однажды он перенес на плечах маленького мальчика, оказавшегося самим Христом. С тех пор святой стал символом служения Богу через помощь ближним.

После принятия христианской веры Христофор открыто признал себя последователем Спасителя. За это его подвергли жестоким пыткам, но он не отрекся от веры. В конце концов, мученик принял смерть, прославив Бога своей стойкостью.

Приметы 9 мая

Ясный и солнечный день — к теплому и урожайному лету.

Утром роса обильная — будет хорошая погода и обильный урожай огурцов.

Дождь 9 мая — май будет влажным, а лето грибным.

Что завтра нельзя делать

Хотя строгих запретов в этот праздник нет, в народном сознании считалось неприемлемым ссориться, употреблять оскорбительные слова, бездельничать, сплетничать, завидовать или желать зла другим — все это считалось недостойным духа дня святителя Николая.

Что можно делать завтра

В этот день верующие направляются в храм, чтобы обратиться в молитве к святителю Николаю Чудотворцу, прося у него покровительства, помощи и Божьего чуда в сложных жизненных обстоятельствах. В народной традиции к святому особенно обращаются с просьбами сохранить поля от неурожая, а также оградить домашний скот и птицу от болезней и потерь.

