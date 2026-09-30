9 многолетников, которые нужно обрезать осенью: что не стоит оставлять до весны

Обрезка многолетников осенью

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Не все многолетники следует оставлять на клумбе до весны. У части растений сухие здоровые стебли действительно задерживают снег и защищают почки, но у других отмершие листья и побеги становятся источником грибковых болезней, укрытием для вредителей или мокрой массой, под которой скапливается влага. Вставленный текст

Главный ориентир для обрезки — состояние растения. Пока листья зеленые, они продолжают питать корни и корневища, поэтому спешить не стоит. Обрезку проводят после завершения цветения, пожелтения или отмирания листьев, а для части культур после первых заморозков.

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Какие многолетники обрезать осенью

Монарда

Монарда часто страдает мучнистой росой. Если в течение сезона на листьях появлялся белый налет, пораженную надземную часть не следует оставлять на зиму.

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Поздней осенью, когда листья отжили, стебли срезают почти до уровня почвы, а больные остатки выносят с участка. Если проблема повторяется каждый год, следует также проредить или поделить загущенный куст.

Шток-роза, или мальва

Главная проблема шток-розы — ржавчина. Ее легко узнать по желтизне листьев и рыжими пятнами на нижней стороне.

После цветения стебли можно укоротить примерно до 30-40 см, а все опавшие и пораженные листья собрать. Такие остатки лучше не класть в обычный компоста, поскольку споры грибка могут сохраниться.

Аквилегия

Надземная часть аквилегии осенью отмирает и ложится у корня. Влажная масса может способствовать загниванию и создавать укрытия для вредителей.

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Обрезать растение следует, когда листья уже отмерли, температура снизилась примерно до +5 °C, но почва еще не промерзла. Оставляют около 5-7 см стеблей. Если не требуется самосев, семенные коробочки лучше убрать еще в конце лета.

Бузульник

Большие листья бузульника после холодов ложатся на влажную почву и начинают подгнивать. Под ним часто прячутся слизни.

Если этих вредителей на участке много, надземную часть лучше срезать и сразу убрать. Почву у основания можно замульчировать. Если растение растет в сухом месте и не страдает от слизней, жесткая обрезка не всегда обязательна.

Роджерсия

После первых заморозков крупные листья роджерсии ложатся на корневище, задерживают влагу и могут создавать благоприятные условия для вредителей.

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Обрезать ее лучше после того, как листья уже потеряли зеленый цвет. Делать это раньше только ради чистоплотного вида клумбы не стоит.

Люпин

В люпин осенью убирают отмершие и пораженные листья и цветоносы. Особое внимание следует обратить на корневую шейку, которая со временем может обнажаться.

После обрезки ее следует присыпать землей, а сверху добавить сухую рыхлую мульчу.

Лилии

Лилию нельзя обрезать сразу после цветения. Зеленые стебли и листья продолжают питать луковицу, от чего зависит зимовка и цветение в следующем году.

Сначала удаляют только семенные коробочки, если семена не нужны. Стебли срезают после полного отмирания листьев, обычно после первых заморозков, оставляя примерно 5-15 см.

Аконит

Аконит, или борец, относится к ядовитым декоративным растениям, поэтому работать с ним нужно в перчатках.

Поздней осенью надземную часть срезают, а над корневищем насыпают слой сухого торфа примерно 15-20 см. Срезанные части безопаснее не использовать в компосте для овощных грядок.

Дельфиниум

Стебли дельфиниума полые, поэтому после обрезки в них может попадать вода, которая впоследствии доходит до основания растения.

Из-за этого стебли не стоит срезать заподлицо с землей. В роднике советуют оставлять примерно 20-30 см и закрывать срезы густой глиной или садовым варом. Обрезку лучше производить в сухую погоду.

Когда обрезать многолетники и что делать со срезанными остатками

Единой даты нет. Ориентироваться нужно на погоду и состояние растения, цветение завершилось, листья пожелтели или высохли, а для отдельных культур уже прошли первые заморозки.

Если осень теплая и листья зеленые, обрезку откладывают. Если холода пришли рано, растения завершат сезон быстрее. Вставленный текст

Самые частые ошибки — обрезать зеленую надземную часть, оставлять больные остатки на клумбе, класть их в компост, срезать полые стебли заподлицо с землей и работать без перчаток с ядовитыми растениями.

Здоровые стебли и листья можно размельчить и заложить в компост. Пораженные мучнистой росой, ржавчиной, гнилью или пятнистостью остатки лучше вынести с участка.

Если на клумбе есть и здоровые, и больные кусты, сначала обрезают здоровые, затем пораженные, а после этого секатор дезинфицируют.

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