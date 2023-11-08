9 ноября – какой церковный праздник, что нельзя делать на Матрону Зимнюю

Какой завтра праздник празднуют в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 9 ноября, в православном календаре день памяти преподобной Матроны. Она была благочестивой женщиной, отдавшей свою жизнь Богу. Родилась у Пергии Памфилийской в V веке и вышла замуж за Дометиана, честного и благородного мужа. Но Матрона желала служить Господу в чистоте и посте, потому молилась, чтобы он освободил ее от супружеского ига.
Однажды, после усердной молитвы в храме Святых Апостолов, она решила убежать от мужа и скрыться в монастыре. Там она встретила свою подругу Евгению, которая также была девственницей Христовой. Вместе они пошли в Иерусалим, где Матрона стала знаменита своими чудесами и пророчествами. Она исцеляла больных, угадывала мнения людей, предсказывала будущее и указывала на грехи.
Она также была великим заступником перед Богом и молилась за всех, кто к ней обращался. Она умерла в Иерусалиме в 492 году и была похоронена в храме Пресвятой Богородицы. Ее мощи были перенесены в Константинополь 1200 г. и хранятся там до сих пор.
Церковный праздник 9 ноября – день памяти преподобной Феоктисты
Преподобная Феоктиста была христианской монахиней, жившей отшельником на острове Лезвия в селе Митимни (современная Греция). Она известна своей глубокой верой и религиозными подвигами. В молодости, в восемнадцатилетнем возрасте, она решила посвятить свою жизнь служению Богу и отдала себя монашеской жизни.
Ее жизнь была примером аскетизма и преданности христианским ценностям. Преподобная Феоктиста отличалась своей мудростью и способностью к глубокой молитве, что сделало ее важной фигурой в религиозной жизни своего времени. Ее память почитается не только за ее личные духовные достижения, но и за ее влияние на других людей, искавших духовное руководство и вдохновение.
Приметы 9 ноября
- Утром в ней не деревьях — ждите сильных морозов.
- Туман стоит — к оттепели.
- Снежная и облачная погода предвещает холодный май.
Что завтра нельзя делать
В этот день нельзя оставаться в плохих отношениях с близкими людьми. Нужно избавиться от любых конфликтов. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся, ведь иначе можно самому в будущем увязнуть в долгах. Лучше не планируйте важные встречи, они не принесут положительных результатов.
Что можно делать завтра
В старину наши предки в этот день доставали высушенные на зиму лечебные травы, чтобы готовить из них чаи и отвары. Также перебирали старые вещи, отдавали те, которые уже не нужны, нуждающимся. При этом важно вещи хорошо постирать и почистить, прежде чем отдавать, иначе можно навлечь на себя несчастье.
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