9 ноября — какой церковный праздник, что нельзя делать в этот день, чтобы зимой не болеть

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 9 ноября, в православном календаре день памяти святых преподобных Матроны и Теоктисты. Преподобная Матрона была христианской святой, прославившейся своей глубокой верой и святостью жизни. Известно, что она родилась в IV веке в семье благочестивых христиан и с детства проявляла особую духовную чувствительность и благочестие. Она жила в малом селе и проводила жизнь в молитве, покаянии и преданности Богу.

Матрона была благословлена духовными дарами, среди которых было пророческое знание и способность исцелять людей. Особенно она была известна своей способностью молиться за других и получать от Бога дары, помогавшие многочисленным людям обрести мир, исцеление и духовную помощь.

Ее жизнь часто воспринималась как пример того, как нужно преодолевать трудности жизни, сохраняя глубокую веру и смирение. Святую Матрону почитают за ее смирение и веру, а также за ее способность прославлять Бога через служение другим.

Преподобная Теоктиста — святая, также верная служитель Божия в раннем христианском мире. Известно, что она была монахиней и приняла монашество в юном возрасте. Преподобная Теоктиста отличалась исключительной набожностью, спокойствием и соблюдением аскетических практик, что было характерно для святых женщин ее времени.

Она посвятила свою жизнь молитвам и духовному служению в монастыре, где ее добродетели стали известны среди других монахинь и мирян. Теоктиста прославилась своим смирением, чистотой души и непрерывными молитвами за других людей. Она также была признана ее способностью получать пророчества и духовные видения, что помогало многочисленным людям на их пути к спасению.

Как и Матрона, святую Теоктисту считают примером для подражания среди православных христиан, ее духовная жизнь является вдохновением для многих верующих. Обе эти святые лица, хотя и жили в разное время, являются важными примерами того, как человек может служить Богу через свою жизнь, молитву и благочестие, стремясь к святости и духовному совершенствованию.

Приметы 9 ноября

Народные приметы 9 ноября / Фото: Unsplash

Туман утром в оттепель.

Увидеть иней на деревьях до мороза.

Идет снег и облачно – до дождливого мая.

Что завтра нельзя делать

Нельзя отдавать свои вещи чужим, не поправив их сначала, иначе ваше счастье пойдет к другому человеку. Нельзя стричь волосы, ногти или делать маникюр – всю зиму у вас будет слабое здоровье.

Что можно делать завтра

Отдайте вещи, которые вы уже не носите или не доставляющие удовольствия людям, которые в них нуждаются. Это день, когда лень может вернуться проблемами с деньгами, а потому обязательно займитесь любимым трудом.

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