Церковный праздник 9 ноября / © Фото из открытых источников

Завтра, 9 ноября, в православном календаре день памяти святых преподобных Матроны и Теоктисты. Матрона и Теоктиста принадлежат к тем ранним подвижницам, чьи имена сохранились в христианской традиции как образце смирения, терпения и полного посвящения Богу. Они почитаются как женщины, избравшие путь монашеской жизни и подвиг аскезы, посвятив себя молитве и служению людям.

Оба традиционно упоминаются вместе в ряде списков святых женщин, хотя их жития не являются подробными или большими — это типичный случай для ранних суток монашества, когда устные сказания передавались поколениями и лишь впоследствии были записаны.

Матрона представлена в церковной традиции как девушка из благочестивой христианской семьи, которая с детства проявляла необычайную склонность к духовной жизни. С детских лет она стремилась к тишине, молитве и уединению.

Распространенный для подвижниц мотив: Матрона, несмотря на предложения замужества, избрала путь целомудрия и монашеского служения. Ее решение сопровождалось внутренним призывом к служению Богу — добровольным отказом от всего, что могло бы отвлечь его от молитвы.

Теоктиста также предстает как женщина из христианской семьи, которая смолоду стремилась отречься от мирской жизни.

После ухода к Господу ее стали чтить как подвижницу великой чистоты. Вместе с Матроной она упоминается в чинопоследовании как праздники, прожившие большую часть жизни в монастырской тишине, очищаясь молитвой и смирением.

Приметы 9 ноября

Народные приметы 9 ноября / © unsplash.com

Падает мокрый снег — зима будет с оттепелями и неустойчивой.

Падает сухой снег — на продолжительный мороз.

Туман 9 ноября — до оттепели и мягкой зимы.

Что завтра нельзя делать

По народным представлениям в этот день следует воздержаться от назначения ответственных встреч, ведь любые планы могут сорваться. Также нежелательно излишне говорить, чтобы не навлечь недоразумений и мелких огорчений.

Что можно делать завтра

В народной традиции этот день сочли благоприятным для примирения: люди стремились уладить споры и отпустить древние оскорбления. Также именно сейчас обычно просматривали зимнюю одежду и вещи, отделяя лишнее и передавая его тем, кому оно могло принести больше пользы.