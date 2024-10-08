9 октября — какой церковный праздник, почему не стоит идти на встречу или свидание

Что завтра за церковный праздник празднуют в Украине по новому календарю и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 9 октября, в православном календаре день памяти святого апостола Иакова Алфеева. Он известен как Иаков Младший, был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Иаков Алфеев, вероятно, был сыном Алфея. Его также иногда называют Иаковом Младшим, чтобы отличить его от Иакова, сына Заведея (Иакова Старшего).

Он упоминается в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки, но его роль менее отчетлива по сравнению с другими апостолами. В списках двенадцати апостолов его имя встречается в разных вариантах. После Вознесения Христа Иаков, как и другие апостолы, проповедовал христианство. По некоторым источникам, он мог проповедовать в Иерусалиме и других регионах.

По традиции, Яков Алфеев считается автором одной из первых христианских книг — Послание Иакова, хотя существуют споры по поводу его авторства. По свидетельству, Яков Алфеев потерпел мученическую смерть, хотя точные обстоятельства его гибели неизвестны. Некоторые источники указывают, что он был убит в Иерусалиме, но подробности отличаются.

Приметы 9 октября

Народные приметы 9 октября / Фото: Unsplash

Листья из вишни еще не опали — ждите потепления.

Первый снег выпал – до зимы еще 40 дней.

Если утром будет идти дождь — вечером возможен снег.

Что завтра нельзя делать

Нельзя в этот день ходить на свидание — они закончатся неудачно и могут стать началом завершения отношений. Не стоит также заводить новый роман – он будет несчастливым.

Что можно делать завтра

Традиционно в этот день готовили кашу, которую приправляли салом. Считалось, кто съест хотя бы одну ложку такого блюда, тот будет здоров год.

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