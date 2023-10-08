9 октября — какой церковный праздник, почему нельзя вспоминать прошлое

Завтра, 9 октября, в православном календаре день памяти апостола Иакова. Он один из двенадцати учеников Иисуса Христа, который почитается как святой в христианстве. Он был сыном Зеведея и Саломии, родился в Галилее и был рыбаком вместе с отцом и братом Иоанном. Иисус назвал его и Иоанна Боанергесами, что означает "сыновья грома", за их порывистый характер.

Иаков был одним из ближайших учеников Иисуса, присутствовавшего при воскресении дочери Иаира, Преображении Господнем и Гефсиманской борьбе. Он также был исполнен Святым Духом в день Пятидесятницы и участвовал в устроении первых христианских общин. Иаков стал первым апостолом, пострадавшим за веру во Христа. Его убили мечом по приказу царя Ирода Агриппы 44 года в Иерусалиме. Его смерть описана в Деяниях апостолов.

По легенде, тело апостола Иакова было перенесено его учениками в Испанию, где проповедовал Евангелие. Его мощи были похоронены в городе Сантьяго-де-Компостела, который стал одним из главных мест паломничества христиан. Кафедрала Святого Иакова в этом городе является его главной святыней.

Церковный праздник 9 октября – день памяти преподобного Андроника и жены его Афанасии

Преподобный Андроник и супруга его Афанасия жили в Антиохии в V веке. Святой Андроник был ремесленником. Свой заработок он делил на три части, одну часть отдавал в церковь, другую бедным, а третью оставлял для своей семьи.

Когда Господь взял у Андроника и Афанасии сына и дочь, благочестивые супруги решили полностью посвятить себя служению Богу, помогая бедным и больным. Вскоре святые супруги отправились в Александрию, и Андроник поступил в скит, а Афанасия – в женский Тавеннисиотский монастырь. Через 12 лет сподвижнической жизни преподобный Андроник пошел в Иерусалим на поклонение святым местам. Ему встретился попутчик – инок Афанасий. Это была Афанасия, которая, предвидя опасность путешествия, переоделась мужем.

Они не узнали друг друга, потому что долгие подвиги изменили их лицо. Вернувшись из Иерусалима, оба инока поселились в одной келье и много лет подвизались в тишине. После кончины преподобной Афанасии осталась записка, раскрывающая ее тайну. Вскоре преставился и преподобный Андроник.

Приметы 9 октября

Народные приметы 9 октября / Фото: Pexels

Выпал снег – весь год пройдет удачно.

Много лает лиса – ждите смены погоды.

Мороз, но крот выбрасывает свежую землю – идет потепление.

Что завтра нельзя делать

В народе верили, что в этот день ни в коем случае нельзя вспоминать о прошлом, а лучше думать о будущем. Если жалеть о случившемся когда-то, то с человеком точно произойдет плохое. Также этот день считался неблагоприятным, ведь была высокая возможность получить травму. Поэтому пытались отказаться от тяжелого физического труда.

Что можно делать завтра

От Иакова начинали заниматься заготовкой дров. Считалось, что именно в этот период они будут гореть лучше, потому что из них уже вышли все соки. Также готовили кашу из пшеницы, которую обязательно мололи в этот день. К каше добавляли кусок сала, а затем угощали им всех желающих.

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