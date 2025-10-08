Церковный праздник 9 октября / © Фото из открытых источников

Завтра, 9 октября, в православном календаре день памяти святого апостола Иакова Алфеева. Иаков был сыном Алфея. Имя его матери в Евангелии не названо прямо, но традиционно считают, что это была Мария Иакова, одна из женщин-мироносиц, сопровождавших Иисуса.

Согласно некоторым источникам, Алфей мог быть братом святого праведного Иосифа Обручника, а значит, Иаков Алфеев — родственник Господа Иисуса. Поэтому в некоторых древних источниках он называется также “братом Господним”, хотя в современной богословской традиции его чаще различают с Иаковом, первым епископом Иерусалима (Иаков Праведным).

Из-за того, что в апостольском кругу было два Иакова — сын Заведея и сын Алфея, чтобы не путать, второго называли “Младший”.

Иисус Христос призвал Иакова Алфеева быть одним из двенадцати ближайших учеников во время Своего земного служения. В списках апостолов его имя всегда стоит рядом с сыном Алфея Леви (Матфеем) — вероятно, они были братьями.

После восшествия Святого Духа апостолы разошлись миром, проповедуя Благую Весть. Он рассказывал Евангелие в Иудее, Самарии, Сирии, Месопотамии и Египте. Некоторые источники указывают, что он нес веру в Персию и даже в более глубокие восточные регионы. Он обращал язычников, разрушал языческие жертвенники, творил чудеса и утверждал христианские общины.

Святой Иаков Алфеев принял мученическую смерть. Во время проповеди в одном из городов Египта или Персии он был схвачен язычниками. Ему приказали отречься от веры во Христа, но он непоколебимо исповедовал свое послушание Богу. За это его распяли.

Приметы 9 октября

Народные приметы 9 октября / © unsplash.com

Если с неба морочит мелкий дождь — такая же морось может тянуться еще несколько дней.

Листья из деревьев опадают чисто и быстро — на легкую зиму.

Ясная ночь и звездное небо — на сухую и теплую погоду ближайших дней.

Что завтра нельзя делать

В этот день нежелательно терять время, откладывать важные дела или потакать лени — такое поведение может стать причиной неудач и препятствий в будущем. Не следует также возвращаться к прошлым оскорблениям и жаловаться на судьбу, ведь это лишь привлечет новые трудности и усугубит существующие проблемы. Кроме того, не рекомендуется перечислять деньги или мелкие вещи во избежание возможных финансовых проблем.

Что можно делать завтра

В народной традиции 9 октября хозяйки готовили первую кашу из зерна нового урожая. Блюдо щедро заправляли свежим домашним маслом, бараньим смальцем или салом, чтобы оно было питательным и ароматным. Верили, что такое блюдо придает человеку жизненную силу и бодрость, укрепляет здоровье и заряжает энергией на весь грядущий год.