9 октября — какой церковный праздник, который нельзя делать в этот день, если не хотите навлечь финансовые неурядицы
Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 9 октября, в православном календаре день памяти святого апостола Иакова Алфеева. Иаков был сыном Алфея. Имя его матери в Евангелии не названо прямо, но традиционно считают, что это была Мария Иакова, одна из женщин-мироносиц, сопровождавших Иисуса.
Согласно некоторым источникам, Алфей мог быть братом святого праведного Иосифа Обручника, а значит, Иаков Алфеев — родственник Господа Иисуса. Поэтому в некоторых древних источниках он называется также “братом Господним”, хотя в современной богословской традиции его чаще различают с Иаковом, первым епископом Иерусалима (Иаков Праведным).
Из-за того, что в апостольском кругу было два Иакова — сын Заведея и сын Алфея, чтобы не путать, второго называли “Младший”.
Иисус Христос призвал Иакова Алфеева быть одним из двенадцати ближайших учеников во время Своего земного служения. В списках апостолов его имя всегда стоит рядом с сыном Алфея Леви (Матфеем) — вероятно, они были братьями.
После восшествия Святого Духа апостолы разошлись миром, проповедуя Благую Весть. Он рассказывал Евангелие в Иудее, Самарии, Сирии, Месопотамии и Египте. Некоторые источники указывают, что он нес веру в Персию и даже в более глубокие восточные регионы. Он обращал язычников, разрушал языческие жертвенники, творил чудеса и утверждал христианские общины.
Святой Иаков Алфеев принял мученическую смерть. Во время проповеди в одном из городов Египта или Персии он был схвачен язычниками. Ему приказали отречься от веры во Христа, но он непоколебимо исповедовал свое послушание Богу. За это его распяли.
Приметы 9 октября
Если с неба морочит мелкий дождь — такая же морось может тянуться еще несколько дней.
Листья из деревьев опадают чисто и быстро — на легкую зиму.
Ясная ночь и звездное небо — на сухую и теплую погоду ближайших дней.
Что завтра нельзя делать
В этот день нежелательно терять время, откладывать важные дела или потакать лени — такое поведение может стать причиной неудач и препятствий в будущем. Не следует также возвращаться к прошлым оскорблениям и жаловаться на судьбу, ведь это лишь привлечет новые трудности и усугубит существующие проблемы. Кроме того, не рекомендуется перечислять деньги или мелкие вещи во избежание возможных финансовых проблем.
Что можно делать завтра
В народной традиции 9 октября хозяйки готовили первую кашу из зерна нового урожая. Блюдо щедро заправляли свежим домашним маслом, бараньим смальцем или салом, чтобы оно было питательным и ароматным. Верили, что такое блюдо придает человеку жизненную силу и бодрость, укрепляет здоровье и заряжает энергией на весь грядущий год.