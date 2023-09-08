9 сентября — какой церковный праздник, что означает, когда много паутины и почему нужно пригласить гостей

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 9 сентября, в православном календаре день памяти праведных Иоакима и Анны. Они были родителями Пресвятой Девы Марии. Праведный Иоаким происходил из колена Иудина, рода царского, а праведная Анна из колена Левиина, рода Аарона, священнического. Они жили в Назарете и были богатыми и щедрыми людьми. Они делили свои доходы на три части: одну давали на храм Божий, другую — бедным, а из третьей жили сами.

Они долгое время не могли иметь детей и страдали от этого. Поэтому Иоаким и Анна молились Богу о даровании им потомства и однажды им явился архангел Гавриил, обещавший им рождение дочери, которая будет посвящена Богу и станет известна всему миру.

Родилась у них Пресвятая Богородица, когда Иоакиму было 70 лет, а Анне – 60 лет. Когда ребенку исполнилось три года, они принесли его в храм Господень, где он остался до 12 лет.

Праведный Иоаким упокоился через несколько лет после того, как Марию ввели в храм Господень, имея 80 лет со дня рождения. Праведная же Анна, оставшись вдовой, переселилась из Назарета в Иерусалим и проживала при Иерусалимском храме, рядом со своей дочерью.

Церковный праздник 9 сентября — день памяти мученика Севериана

Мученик Севериан пострадал за Христа в Армянской Севастии от правителя Лисия во время гонения на христиан, которое устроил император Диоклетиан.

Он происходил из славного рода и жил в Севастии. Был очень благочестив и благотворителен, и помогал всем, кто в этом нуждался.

Когда правитель Лисий прибыл в Севастию, он приказал собрать всех христиан и заставить их поклоняться идолам. Если кто отказывался, то его казнили.

Мученик Севериан не хотел изменить своей вере и признал себя христианином перед правителем. Он также поощрял других стоять крепко за Христа. За это его пытали жестоко: избивали, растягивали, обжигали, гвоздями пробивали тело. Но он не покорился и не переставал славить Бога.

Наконец, правитель Лисий приказал закопать мученика Севериана заживо. Так он кончил свою земную жизнь, но получил вознаграждение в небесном царстве.

Приметы 9 сентября

Народные приметы 9 сентября / Фото: Pexels

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Что завтра нельзя делать

Наши предки исконно соблюдали определенные запреты, которые существовали в этот день. Так, например, запрещалось брать и давать деньги взаймы или решать какие-либо финансовые проблемы. Также пытались бодрствовать под лунным светом, верили, что это может забрать молодость и красоту. Не стоит затевать переезда, завидовать, злословить. День считался неблагоприятным и для долгих поездок.

Что можно делать завтра

Традиционно наши предки в этот день сжигали старую одежду, чтобы предотвратить болезнь, неприятности. Также было принято выставлять на порог дома ребенка и обливать его водой. После этого ритуала ребенок должен был извиниться и поклониться родителям. Считалось, что гости принесут в дом счастье и благополучие, поэтому пытались пригласить побольше друзей, знакомых родных и хорошо их угостить. А еще существовало поверье, если уйти в лес или в парк, можно получить энергию и силу от природы.

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