9 сентября — какой церковный праздник, почему очень важно в этот день загадать желание

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

9 сентября в православном календаре день памяти святых праведных Иоакима и Анны. Это отцы Пресвятой Богородицы, матери Иисуса Христа. Их жизнь описывается в апокрифических текстах, в частности, в "Протоевангелии Иакова", которое является источником многих известных традиций об их жизни.

Иоаким и Анна были преклонны и были бездетными. Они были праведными и благочестивыми людьми, но их бездетность приносила им большую печаль. Они молились Богу о детях, и впоследствии их молитвы были услышаны. По преданию, оба получили от Ангела откровения о том, что они будут родителями девочки, которая станет матерью Спасителя.

Иоаким и Анна стали родителями Девы Марии, которая, по традиции, была отмечена особыми дарованиями еще с детства. Она выросла в благочестивой семье и ее воспитание было направлено на служение Богу.

Церковный праздник 9 сентября — день памяти святого мученика Севериана

Святой мученик Севериан жил в IV веке и пострадал за свою веру во время гонений на христиан императором Диоклетианом. Он был известен своей преданностью Христу и мужеством перед лицом преследований.

Севериан был схвачен и подвергнут жестоким пыткам, но не отрекся от своей веры. Его страдания и смерть послужили примером для многих христиан того времени.

Приметы 9 сентября

Народные приметы 9 сентября / Фото: Unsplash

Много паутины к теплой зиме.

На луке много шелухи – зима будет суровой.

С лиственницы еще не все ветки осыпались – зимой будет много снега.

Что завтра нельзя делать

Лучше не начинать в этот день новое дело, иначе все у вас в жизни пойдет кувырком. Наши предки пытались быть осторожными с финансами, а потому не давали и не брали деньги взаймы.

Что можно делать завтра

Этот день считается подходящим для похода в гости. Также вы можете наладить отношения с теми, с кем раньше произошла ссора. А еще это идеальный день, чтобы загадать желание – оно обязательно сбудется.

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