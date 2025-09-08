Церковный праздник 9 сентября / © Фото из открытых источников

Реклама

Завтра, 9 сентября, в православном календаре день памяти святых праведников Иоакима и Анны. Святые Иоаким и Анна — праведники Ветхого Завета, отцы Пресвятой Богородицы, матери Иисуса Христа. Их чтят в христианской традиции как пример благочестия, терпения и доверия к Богу. Их история не описана в канонических Евангелиях, а известна из апокрифического текста “Протоевангелия Иакова” (II век).

По апокрифическому преданию, когда Иоаким и Анна были престарелыми и долго не имели детей, они молились с глубокой верой. Бог услышал их молитвы: ангел явился Анне и сообщил о рождении ребенка, который станет Матерью Спасителя. Иоаким и Анна обещали посвятить ребенка Господу. Так родилась Дева Мария, посвященная храму и воспитанная в святой среде.

Церковный праздник 9 сентября — день памяти святого мученика Севериана

Святой мученик Севериан жил в IV веке в городе Севастия (современная Турция). Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане он мужественно исповедовал свою веру во Христа. За это был схвачен, подвергнут жестоким пыткам и, в конце концов, казнен. Его страдания стали примером для многих христиан того времени.

Реклама

Память святого мученика Севериана напоминает о важности стойкости в вере и готовности к жертвам ради Христа. Его жизнь — пример преданности и мужества перед лицом преследований.

Приметы 9 сентября

Народные приметы 9 сентября / © unsplash.com

Если 9 сентября много паутины, это предвещает холодную зиму.

Много ягод на рябине — к теплой и мягкой зиме.

Журавли летят высоко — к теплой и сухой осени.

Что завтра нельзя делать

Народная мудрость строго предостерегает на 9 сентября какие-либо финансовые операции: не берите и не давайте деньги взаймы, не решайте денежные дела — иначе рискуете потерять удачу и нажить проблемы. Также не советуют в этот день менять жилье: говорят, что счастье не “переедет” вместе с вами, и новый дом останется без благословения.

Что можно делать завтра

Святых Иоакима и Анну почитают как охранников всех беременных женщин. К ним обращаются в молитвах с просьбой о даровании детей и благословении семьи. В народных традициях 9 сентября особое уважение отдают роженицам и акушеркам. Кроме того, в этот день считается полезным сжигать старую одежду — так люди стремились очиститься от болезней, негативной энергии и сглаза.