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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
521
Время на прочтение
2 мин

9 тревожных признаков, что у него появилась другая женщина: как распознать измену

Женскую интуицию достаточно сложно обмануть. Если вы начинаете чувствовать, что что-то изменилось, то часто так оно и есть. Даже если мужчина пытается скрыть увлечение другой, определенные признаки все равно его выдают.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как понять, что мужчина изменяет

Как понять, что мужчина изменяет / © Freepik

Рассказываем, как понять, что мужчина изменяет.

Какие признаки того, что у мужчины отношения с другой женщиной

  1. Он стал эмоционально холодным. Раньше заботился, интересовался вашим настроением, а теперь чаще молчит или отвечает дежурными фразами. Если мужчина избегает искренних разговоров и стал к вам равнодушным, возможно, его эмоции направлены на кого-то другого.

  2. Появилась сверхурочная занятость. Новые «переработки», «встречи с коллегами», постоянное отсутствие по вечерам или в выходные — это еще один сигнал. Если расписание вашего мужа существенно изменилось, а он не может объяснить причину — стоит насторожиться.

  3. Он тщательно охраняет свой телефон. Пароль на телефоне, выключенный звук, разговоры в другой комнате — это явные признаки того, что мужчина что-то скрывает.

  4. Меньше интима. Интимная близость стала редкостью или вообще исчезла. Когда между людьми есть чувства, они сопровождаются касаниями, объятиями и поцелуями. Если этого нет, страсть мужчины может быть уже не с вами.

  5. Часто раздражен. Когда у мужчины появляется другая, он может ощущать вину. Это проявляется в виде раздражительности, ссор «на ровном месте» или необоснованной критики.

  6. Неожиданно начал следить за собой. Если мужчина начал носить новую одежду, приобрел дорогие духи или записался в спортзал, значит, он хочет кому-то нравиться.

  7. Не помогает. Он больше не спрашивает, что купить домой, чем помочь, не интересуется бытовыми делами.

  8. Избегает планирования будущего. Если раньше вы говорили об отпусках, семье, совместных покупках, а теперь все это исчезло, возможно, мужчина больше не видит вас в своем будущем.

  9. Ваша интуиция бьет тревогу. Женская интуиция редко подводит. Если вы постоянно чувствуете тревогу, подозрение или дискомфорт, не игнорируйте этого, а поговорите со своим мужем.

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Дата публикации
Количество просмотров
521
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