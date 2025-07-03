9 тревожных признаков, что у него появилась другая женщина: как распознать измену

Рассказываем, как понять, что мужчина изменяет.

Он стал эмоционально холодным. Раньше заботился, интересовался вашим настроением, а теперь чаще молчит или отвечает дежурными фразами. Если мужчина избегает искренних разговоров и стал к вам равнодушным, возможно, его эмоции направлены на кого-то другого.

Появилась сверхурочная занятость. Новые «переработки», «встречи с коллегами», постоянное отсутствие по вечерам или в выходные — это еще один сигнал. Если расписание вашего мужа существенно изменилось, а он не может объяснить причину — стоит насторожиться.

Он тщательно охраняет свой телефон. Пароль на телефоне, выключенный звук, разговоры в другой комнате — это явные признаки того, что мужчина что-то скрывает.

Меньше интима. Интимная близость стала редкостью или вообще исчезла. Когда между людьми есть чувства, они сопровождаются касаниями, объятиями и поцелуями. Если этого нет, страсть мужчины может быть уже не с вами.

Часто раздражен. Когда у мужчины появляется другая, он может ощущать вину. Это проявляется в виде раздражительности, ссор «на ровном месте» или необоснованной критики.

Неожиданно начал следить за собой. Если мужчина начал носить новую одежду, приобрел дорогие духи или записался в спортзал, значит, он хочет кому-то нравиться.

Не помогает. Он больше не спрашивает, что купить домой, чем помочь, не интересуется бытовыми делами.

Избегает планирования будущего. Если раньше вы говорили об отпусках, семье, совместных покупках, а теперь все это исчезло, возможно, мужчина больше не видит вас в своем будущем.