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9 тревожных признаков, что у него появилась другая женщина: как распознать измену
Женскую интуицию достаточно сложно обмануть. Если вы начинаете чувствовать, что что-то изменилось, то часто так оно и есть. Даже если мужчина пытается скрыть увлечение другой, определенные признаки все равно его выдают.
Рассказываем, как понять, что мужчина изменяет.
Какие признаки того, что у мужчины отношения с другой женщиной
Он стал эмоционально холодным. Раньше заботился, интересовался вашим настроением, а теперь чаще молчит или отвечает дежурными фразами. Если мужчина избегает искренних разговоров и стал к вам равнодушным, возможно, его эмоции направлены на кого-то другого.
Появилась сверхурочная занятость. Новые «переработки», «встречи с коллегами», постоянное отсутствие по вечерам или в выходные — это еще один сигнал. Если расписание вашего мужа существенно изменилось, а он не может объяснить причину — стоит насторожиться.
Он тщательно охраняет свой телефон. Пароль на телефоне, выключенный звук, разговоры в другой комнате — это явные признаки того, что мужчина что-то скрывает.
Меньше интима. Интимная близость стала редкостью или вообще исчезла. Когда между людьми есть чувства, они сопровождаются касаниями, объятиями и поцелуями. Если этого нет, страсть мужчины может быть уже не с вами.
Часто раздражен. Когда у мужчины появляется другая, он может ощущать вину. Это проявляется в виде раздражительности, ссор «на ровном месте» или необоснованной критики.
Неожиданно начал следить за собой. Если мужчина начал носить новую одежду, приобрел дорогие духи или записался в спортзал, значит, он хочет кому-то нравиться.
Не помогает. Он больше не спрашивает, что купить домой, чем помочь, не интересуется бытовыми делами.
Избегает планирования будущего. Если раньше вы говорили об отпусках, семье, совместных покупках, а теперь все это исчезло, возможно, мужчина больше не видит вас в своем будущем.
Ваша интуиция бьет тревогу. Женская интуиция редко подводит. Если вы постоянно чувствуете тревогу, подозрение или дискомфорт, не игнорируйте этого, а поговорите со своим мужем.