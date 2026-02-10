ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
111
Время на прочтение
2 мин

9 вечнозеленых деревьев, которые опасно сажать во дворе — предупреждение экспертов

Эксперты назвали вечнозеленые виды, которые часто создают проблемы.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Кипарис

Кипарис / © Associated Press

Некоторые вечнозеленые деревья могут создавать больше хлопот, чем пользы: от токсичных листьев до угрозы для имущества. Чтобы избежать ошибок при озеленении, арборист и садовод назвали виды, от которых лучше отказаться.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Специалисты — арборист Эрик Норт из Фонда Arbor Day и эксперт по садоводству Деймон Абди из Университета штата Луизиана — объяснили, почему эти 9 видов не подходят для приусадебных участков.

  • Секвойя

Прибрежная секвойя (Sequoia sempervirens) может вырастать более 90 метров и жить тысячелетиями. По словам Норта, такие масштабы просто несовместимы с размерами большинства частных дворов. В качестве альтернативы он советует обратить внимание на меньшую секвойю рассветную.

  • Манчинел

Манчинел (Hippomane mancinella) называют одним из самых ядовитых деревьев в мире. Ее сок раздражает кожу, а плоды токсичны и могут быть смертельными при проглатывании.

  • Тис

Разновидности тиса (Taxus spp.) содержат алкалоиды, опасные для людей и животных. Норт отмечает: в случаях попадания частей растения внутрь фиксируют серьезные отравления.

  • Сосна Колтер

Сосна Колтер (Pinus coulteri) образует огромные шишки — до 35 см длиной и весом до 2,5 кг. Их падение может повредить имущество или травмировать человека.

  • Австралийская сосна

Австралийская сосна (Casuarina equisetifolia) подавляет другие растения благодаря аллелопатическим соединениям, которые уменьшают их рост.

  • Крушина ольховая

Крушина (Frangula alnus) активно разрастается побегами, а ее семена легко распространяют птицы, поэтому она может быстро захватить ваш сад.

  • Китайская бирючина

Китайская бирючина (Ligustrum sinense) быстро захватывает территорию и сложно выводится после укоренения. Кроме инвазивности, ее запах во время цветения многим кажется неприятным.

  • Английский падуб

Колючие листья падуба английского создают опасные зоны в саду.

  • Лейландский кипарис

Кипарис Лейланда (Cupressocyparis leylandii) растет очень быстро, но так же быстро поражается болезнями. Абди объясняет, что корневые гнили и язвы часто возникают из-за неправильной посадки и слабого дренажа.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие средства помогают старым фруктовым деревьям обновиться, избежать вредителей, укрепить завязь и обеспечить стабильно высокий урожай.

Дата публикации
Количество просмотров
111
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie