Кипарис / © Associated Press

Реклама

Некоторые вечнозеленые деревья могут создавать больше хлопот, чем пользы: от токсичных листьев до угрозы для имущества. Чтобы избежать ошибок при озеленении, арборист и садовод назвали виды, от которых лучше отказаться.

Об этом сообщило издание martha stewart.

Специалисты — арборист Эрик Норт из Фонда Arbor Day и эксперт по садоводству Деймон Абди из Университета штата Луизиана — объяснили, почему эти 9 видов не подходят для приусадебных участков.

Реклама

Секвойя

Прибрежная секвойя (Sequoia sempervirens) может вырастать более 90 метров и жить тысячелетиями. По словам Норта, такие масштабы просто несовместимы с размерами большинства частных дворов. В качестве альтернативы он советует обратить внимание на меньшую секвойю рассветную.

Манчинел

Манчинел (Hippomane mancinella) называют одним из самых ядовитых деревьев в мире. Ее сок раздражает кожу, а плоды токсичны и могут быть смертельными при проглатывании.

Тис

Разновидности тиса (Taxus spp.) содержат алкалоиды, опасные для людей и животных. Норт отмечает: в случаях попадания частей растения внутрь фиксируют серьезные отравления.

Сосна Колтер

Сосна Колтер (Pinus coulteri) образует огромные шишки — до 35 см длиной и весом до 2,5 кг. Их падение может повредить имущество или травмировать человека.

Реклама

Австралийская сосна

Австралийская сосна (Casuarina equisetifolia) подавляет другие растения благодаря аллелопатическим соединениям, которые уменьшают их рост.

Крушина ольховая

Крушина (Frangula alnus) активно разрастается побегами, а ее семена легко распространяют птицы, поэтому она может быстро захватить ваш сад.

Китайская бирючина

Китайская бирючина (Ligustrum sinense) быстро захватывает территорию и сложно выводится после укоренения. Кроме инвазивности, ее запах во время цветения многим кажется неприятным.

Английский падуб

Колючие листья падуба английского создают опасные зоны в саду.

Реклама

Лейландский кипарис

Кипарис Лейланда (Cupressocyparis leylandii) растет очень быстро, но так же быстро поражается болезнями. Абди объясняет, что корневые гнили и язвы часто возникают из-за неправильной посадки и слабого дренажа.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие средства помогают старым фруктовым деревьям обновиться, избежать вредителей, укрепить завязь и обеспечить стабильно высокий урожай.