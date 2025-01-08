9 января — какой церковный праздник, что нельзя делать в этот день, чтобы не болела спина

Что завтра за церковный праздник отмечают в Украине по новому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 9 января, в православном календаре день памяти святого мученика Полиевкта Христианский святой, живший в III веке и погибший за веру во времена правления императора Диоклетиана (244–311). О его жизни известно немного, но он является одним из многочисленных мучеников, пострадавших за свою преданность Христу во время больших преследований христиан в Римской империи.

Полиевкт был христианином из местности в Малой Азии, возможно, из городка или села, где он занимал важную должность или был военным или административным деятелем. В то время христиан преследовали за отказ поклоняться языческим богам, и именно за свою преданность Христу Полиевкт стал объектом преследований.

По одной версии, он был назначен на важную должность, но из-за его христианской веры, которая была противоречивой во времена язычества, ему пришлось стать свидетелем многочисленных страданий других христиан. В итоге, Полиевкт был арестован и подвергнут суровым пыткам. Он отказался отречься от своей веры, и поэтому был казнен. Рассказывается, что его мученичество стало великим свидетельством для других христиан, и его память хранилась в Церкви.

Приметы 9 января

Народные приметы 9 января / Фото: Unsplash

Утром туман — ждите потепления.

Чем выше на деревьях сидят птицы, тем холоднее будет.

Ясный и морозный день — будет богатый урожай.

Что завтра нельзя делать

Не следует в этот день поднимать какие-либо тяжелые предметы. Наши предки верили, что иначе у вас целый год будет болеть спина. Не следует выбрасывать в ведро хлебные крошки, это к бедности. Лучше отдайте их птицам.

Что можно делать завтра

В древности было принято всей семьей идти в баню вечером. Существовало поверье, если «побить» других веником и хорошо попариться, то весь год будете здоровыми. Также это был благоприятный день для уходом за лошадьми. Их угощали вкусненьким, расчесывали их гриву и тому подобное.

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