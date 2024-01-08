9 января — какой церковный праздник, почему запрещается гулять и отдыхать

Завтра, 9 января, в православном календаре день памяти преподобного Евстратия. Он родился в городе Тарса в богатой и благочестивой семье. Отдал свое имущество бедным и постригся в монахи. Он служил Богу с горячностью и любовью, выполняя все монастырские правила. Также был очень милосерден и помогал всем нуждающимся в помощи. Он был известен своими чудесами, которые он творил по молитве. Например, однажды вылечил от слепоты дочь армянского князя, который был язычником.

Приметы 9 января

Народные приметы 9 января / Фото: pixabay.com

На деревьях иней – в феврале придет потепление.

Дождливый день – к теплой весне.

Снег идет – март будет холодным.

Что завтра нельзя делать

День считался окончанием рождественско-новогоднего периода праздников, а потому запрещалось и дальше отдыхать, лениться, гулять, развлекаться. Считалось, кто не послушает, того ждут серьезные последствия, в частности, финансовые проблемы. Также нельзя делать дела на скорую руку, ведь это может стать причиной ссор.

Что можно делать завтра

Дата считалась днем, когда нужно возвращаться к труду после длительных гуляний. Поэтому крестьяне убирали в хлеву, хозяйки занимались генеральной уборкой жилищ, а также шли на реку стирать белье.

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