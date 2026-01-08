Церковный праздник 9 января / © Фото из открытых источников

Реклама

Завтра, 9 января, в православном календаре день памяти святого мученика Полиевкта. Святой мученик Полиевкт — один из выдающихся христианских мучеников IV века, уважаемый в православной и католической церквях за стойкость в вере и бесстрашие перед мученичеством. Его жизнь стала примером непоколебимой преданности Христу даже перед лицом смертельных преследований.

О детстве и юности святого Полиевкта известно мало. Исторические источники отмечают, что он родился в римской семье, которая, вероятно, придерживалась языческих традиций. Молодой полиевкт отличался благочестием и искренним стремлением к духовной жизни, что впоследствии способствовало его принятию христианства.

Полиевкт принял христианскую веру во времена, когда Римская империя еще активно преследовала христиан. Его обращение было результатом глубокого духовного поиска и убеждения в правоте учения Иисуса Христа. С момента своего крещения Полиевкт посвятил жизнь служению Богу, активно проповедуя веру среди сограждан.

Реклама

Полиевкт жил во времена императора Диоклетиана (284–305), известного жестокими гонениями на христиан. По преданию святого неоднократно призывали отказаться от веры и поклониться римским богам. Полиевкт решительно отвергал эти требования, отмечая непоколебимость своей веры.

Его мученичество стало примером смелости: он был подвергнут пыткам и жестоким испытаниям, однако оставался верен Христу до последнего вздоха. В конце концов, Полиевкт был казнен по приказу римской власти, его мученическая смерть произошла около начала IV века.

Приметы 9 января

Народные приметы 9 января / © pexels.com

Ясная погода 9 января — весна будет теплой и ранней.

Сильный мороз в этот день — примета, что и февраль будет морозным.

Снегопад 9 января — урожай на хлеб будет хороший, а лето — дождливое.

Что завтра нельзя делать

По народным верованиям, в этот день не стоит сидеть сложа руки — ленивость может обернуться материальными трудностями. Также не рекомендуют пришивать пуговицы, ведь считают, что вместе с ними можно “прикрепить” старые неприятности и проблемы.

Что можно делать завтра

С этого дня заканчивается пора праздников и начинаются обыденные заботы. Нужно приводить в порядок дом и двор, стирать, гладить и заниматься всеми домашними делами. Лениться или выполнять работу неохотно считалось опасным, потому что можно было навлечь на себя неприятности.